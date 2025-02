DJ Dian Solo дойде на гости на радио N-JOY.

Поводът за участието му в шоуто "Над нещата" с VenZy е 25-тата годишнина DEEP ZONE Project и излизането на албум, събрал най-големите хитове на групата.

Озаглавен "The Best", той е музикална разходка през историята на бандата – в него са включени изпълненията на всички вокалисти, които са били част от DEEP ZONE Project от началото до сега, както и популярните им колаборации с техни колеги и приятели.

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.