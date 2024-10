Deep Zone Project се готвят за епично парти

Deep Zone Project събира всичките си звездни вокали през годините за едно епично музикално парти на 15 ноември в София.

Събитието ще бъде от съвсем различно измерение, защото групата ще празнува с публиката и 50-ия рожден ден на DJ Dian Solo.

Deep Zone All Stars събира на една сцена всички изпълнители, които са били част от групата от нейната музикална кариера - Nadia, Nelina, Eva Maria, Joanna Dragneva, Aiya и Kamen Vo.

„Това е покана към всички, които са били част от нашите партита и са си тръгвали с усмивка и мускулна треска от танци. Нека тяхното присъствие на това специално събитие да е подарък за моя юбилей. А ние ще се погрижим да си изкарат чудесно“, споделя DJ Dian Solo.

През годините Deep Zone Project е имала и хитови колаборации с някои от най-успешните български артисти, сред които са Миро, Криско, ToTo H, Деси Добрева, 100 Кила, Bisera & Lidia, кубинската изпълнителка Dolores Estrada и други. Част от тях също ще бъдат част от шоуто като гости-изненада. Специално участие в партито ще вземат „Гумени глави“ и 2 Лица от „Лошите“.

Атмосферата на събитието ще бъде подплатена от уникално лазерно шоу на Dani Laser Show, публиката ще види и Star Wars Show (Darth Vader & Stormtrooper). Диджеи на партито са Dian Solo и Marti G, а танцовата част от него е поверена на Secret Garden Show.

*****

Deep Zone Project е една от най-активните и обичани български групи от 2000 година насам. За своите 24 години те успяха да реализират почти всяка мечта на един артист. Победител е в „Евровизия“ 2008 с песента DJ Take Me Away, която стана световен денс хит. Има над 3000 концерта и клубни участия в САЩ, Европа, Китай, Бразилия, и най-вече в България. Зад гърба ѝ са осем студийни албума и над 50 хита, достигнали до Номер 1 в музикални класации в България и чужбина. Създател е на модерни версии на някои от най -емблематичните златни български хитове, които са и един от основните акценти на групата по време на техните концерти.

Песента на групата Gimme Love е изпратена в Космоса.

Съоснователят на групата DJ Dian Solo е избиран три пъти за „Най-Добър BG DJ”. Създател е на едни от най-слушаните радиопредавания и BG Ethno House миксове с над 2 милиона слушания в YouTube и Spotify. Продуцент, композитор, ремиксатор. Част от легендите „Гумени глави“.

Deep Zone Project има награди за „Най-добра БГ група”, “Песен”, “Ремикс”, “Албум” в престижни музикални събития.

Едни от най-разпознаваемите хитове и ремикси на групата са „Българка“, „Бягство“, „Ела изгрей“, „Няма не“, „Създадени един за друг“, DJ Take Me Away, „Нещо по-така“, „Вярвам в теб“, „Шоколад“, „Хубава си, моя горо“, „Две следи“, „Една българска роза“, „Катерино моме“, „Боса по асфалта“, „Среща“, „Светът е за двама“ и много други.

През годината групата е работила с почти всички български звезди, сред които Миро, Криско, Графа, 100 Кила, Белослава, Братя Аргирови, СкандаУ, Дара, Ъпсурт, Ку-Ку Бенд и други.

Актуалният състав на групата е:

DJ Dian Solo

Eva Maria - спрягана за една от най-пеещите и харизматични певици в България.

Danny Dimitroff - един от най-добрите български китаристи.