David Guetta разпалва публиката с енергичен нов сингъл, готов за клубната сцена.

Парчето, озаглавено „Together“, е с HYPATON и Bonnie Tyler.

През последната година Guetta тихомълком включи „Together“ в своите DJ сетове по целия свят, представяйки го пред препълнени клубове и стадиони. Той се утвърди като търсен фаворит сред феновете, нараствайки онлайн с над 1 милион гледания на тийзъри, публикувани от David Guetta преди официалното представяне.

Снимка: Орфей Мюзик

Отговаряйки на търсенето на публиката, песента показва как Guetta и HYPATON презареждат и подновяват вечния ритъм от „Total Eclipse of the Heart (Turn Around)“ на Bonnie Tyler, като призив за парти към дансинга.

„Together“ се върти около задвижващ дансинга ритъм и мелодични неонови синтезатори, докато разпознаваемият рефрен резонира: “And I need you now tonight. (And I need you). And I need you more than ever“. („И имам нужда от теб сега тази вечер. (И имам нужда от теб). И имам нужда от теб повече от всякога“).

Снимка: Орфей Мюзик

Слушайте „Together“ чрез Warner Records/Орфей Мюзик.