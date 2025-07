HYPATON пусна нова песен

HYPATON разкри нова песен.

След хитови преработки, милиони стриймове и забележителна колаборация с David Guetta, италианският продуцент и диджей сега пуска чисто нов сингъл: „Outta My Head“ – въздействащо сътрудничество с белгийския хитмейкър Henri PFR и завладяващата вокалистка Norma Jean Martine.

Излизащо чрез Warner Music/Орфей Мюзик, парчето пристига точно навреме за летния фестивален сезон, по време на който HYPATON ще се качи на главната сцена на „Parookaville“ и ще се присъедини към David Guetta за поредица от престижни шоута в Ибиса – включително в известния нов клуб „UNVRS“ и легендарни участия в Ushuaïa.

Парчето е точно това, което обещава заглавието – незабравимо. Изградено около хипнотични бийтове, блестящо, носталгично синтезаторно звучене и неповторимия глас на Norma Jean Martine, „Outta My Head“ минава по емоционалната граница между меланхолията и еуфорията. То прави дръзка препратка към мегахита на Kylie Minogue от 2001 г. „Can’t Get You Out of My Head“, но го превръща в нещо съвсем ново.

Парчето е съвместно продуцирано от HYPATON и Henri PFR, които първоначално се свързат чрез WhatsApp, а по-късно се срещат в Ибиса през пролетта. Това, което трябва да бъде бърза довършителна сесия, се превръща в истинска творческа искра. „Веднага щом чухме парчето заедно, осъзнахме: не е нужно повече. Понякога по-малкото е повече“, спомня си HYPATON. Norma Jean Martine – известна със завладяващата си вокална и авторска работа по хитове като „Head, Shoulders, Knees & Toes“ и „Overdrive“ на Ofenbach (с общо около 1 милиард стриймвания), както и с участието си в парчета на Alok, Steve Aoki, Jax Jones, Zoe Wee и други – също изиграва ключова роля в сесията в Ибиса. „Срещнахме се в лагер за писане на песни, организиран от David Guetta в Лос Анджелис миналата година“, казва HYPATON. „След това тя ми изпрати няколко парчета и бях изумен. Този глас! И тогава разбрахме, че е наполовина италианка – връзката беше мигновена“.

Norma Jean Martine добавя: „Outta My Head“ е парче, с което се гордея толкова много – съчетава класическата енергия на дансинга с нотка носталгия. Беше невероятно да си сътруднича с Hypaton – най-новия изпълнител на David Guetta, и с Henri PFR от Белгия, за да вдъхнем живот на това парче. Има деликатна препратка към Kylie, но със свеж нюанс. Всичко е свързано с чувството, че не спираш да мислиш за някого, от когото просто не можеш да се отърсиш – била съм там“.

Henri PFR казва: “В момента, в който изсвирихме първата сесия, знаехме, че има нещо специално. Просто всичко си пасна. Толкова се гордея с това как се получи този трак”.

„Outta My Head“ бележи следващата стъпка в стремглавия възход на HYPATON като едно от най-вълнуващите нови лица в електронната музика. Дебютното му издание с Warner – „Feeling Good“ (с David Guetta), събра близо 50 милиона стриймвания. Клубният химн „Bang Bang“ и последният му сингъл „Lungs“ с Agatino Romero демонстрираха неговата многостранност и творческа еволюция. Това лято той ще се изяви на сцената, участвайки на „Parookaville“, в Дубай, Канада, Хърватия и – разбира се – на множество концерти в Ибиса, включително новото горещо място „UNVRS“ и легендарните изпълнения на Guetta в Ushuaïa.

И предстои още: „Имам толкова много готова музика, че вече бих могъл да запълня календара за следващата година“, разкрива HYPATON – включително още свежи колаборации с ментора му David Guetta. Докато преработките му на денс класики от 90-те първоначално му спечелиха хитов статус, сега фокусът се измества към оригинална музика със силен отличителен стил. „Тези преработки ми помогнаха да пробия в социалните мрежи“, обяснява той, „но това, което най-много ми харесва в момента, е писането на оригинални парчета – със собствено звучене и енергия“.

"Outta My Head" на HYPATON, Norma Jean Martine и Henri PFR излиза чрез Warner Music Central Europe.

Снимка: Орфей Мюзик

За HYPATON:

Само на 26 години, италианският феномен HYPATON (истинско име: Giorgio Ortenzi) бързо се превръща в едно от най-вълнуващите нови имена в световната електронна денс музика. Роден и израснал близо до Рим, той започва да продуцира парчета през 2014 г., докато учи стоматология, вдъхновен от братовчед си, транс легендата Giuseppe Ottaviani. Пробивът му идва чрез социалните мрежи, с хитови преработки на химни от 90-те. През 2023 г. неговата версия на "Be My Lover" на La Bouche събира над 300 милиона стриймвания, привличайки вниманието на David Guetta. Двамата се обединяват за "Feeling Good", а Guetta добавя HYPATON в редовните си участия в “Ushuaïa Ibiza”, наричайки го свое протеже. Същата година HYPATON прави официален ремикс на хита на BL3SS – "Kisses", и издава първия си клубен хит "Bang Bang". С над 50 милиона стриймвания до момента, 5,4 милиона месечни слушатели в Spotify и над 100 000 споделяния на негови публикации в социалните мрежи от големи имена, той върви по забележителен път. HYPATON подписва договор с Warner Music през 2023 г.

За Norma Jean Martine:

Базираната в Берлин американска певица и автор на песни Norma Jean Martine е един от най-търсените автори и гласове на международната поп и денс сцена. С над милиард стриймвания на песни, които е написала или в които участва, нейното творчество включва големи хитове като „Head, Shoulders, Knees & Toes“ и „Overdrive“ (Ofenbach), и двата от които достигнаха #1 в германските еърплей класации и #3 в Европа. Martine е работила с изпълнители като Alok, Steve Aoki, Jax Jones, Glockenbach, YouNotUs, Lena, Michael Schulte и Lost Kings. Тя е съавтор на една от най-успешните песни на Zoe Wees – „Don't Give Up“, а работата ѝ по „Skinny Bitch“ на Lena и албума „Only Love, L“ завладя германските класации. Други нейни творби включват песни за Ronan Keating, Giorgia, Marco Mengoni, Girli и Sophie and the Giants.

За Henri PFR:

Henri PFR is е един от най-успешните белгийски денс-поп изпълнители. Композитор, продуцент, диджей и пианист с класическо образование, той за първи път привлича вниманието със „Summer Memories“ (2013) и оттогава е участвал в световноизвестни фестивали като „Tomorrowland“, „Lollapalooza“, „Ultra Music Festival“ и „Parookaville“. Дори е участвал като изпълнител на закриването на Гран При на Формула 1 в „Spa-Francorchamps“. Сътрудничил си е с Robin Schulz, KSHMR, Gabry Ponte и Blasterjaxx, издавайки музика чрез Spinnin' Records, Armada, Ultra, Sony и Warner. Като ексклузивен изпълнител с „One World Artists“ — официалната агенция на „Tomorrowland“ — той е здраво вкоренен в световния денс елит и няма намерение да забавя темпото.