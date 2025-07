Madonna издаде албума "Veronica Electronica"

Излезе дългоочакван проект на Madonna – „Veronica Electronica“.

Той включва нови редакции и редки ремикси, както и неиздавана досега песен „Gone Gone Gone“ от нейния всепризнат албум „Ray of Light“. Първият тираж на винила беше разпродаден за час по време на предварителната поръчка. Поради огромното търсене, друг тираж на лимитирания прозрачен винил ще излезе на 10-ти октомври, както и на CD версия за първи път.

„Veronica Electronica“ – осем парчета, допълващи албума „Ray of Light“, първоначално са замислени от Madonna като „ремикс, одисея“ албум през 1998 г. и са кръстени на алтер егото, което Madonna използва като вдъхновение по време на звукозаписния процес на „Ray of Light“. Проектът в крайна сметка е оставен на заден план заради огромния успех на оригиналния албум и поредицата от хит сингли, които доминират повече от година. „Ray of Light“, считан за ключов албум в несравнимата кариера на Madonna, продължава да се продава в над 16 милиона копия по целия свят и печели на Madonna четири награди Grammy, включително за „Най-добър поп албум“.

Повече от 25 години по-късно, тази дългоочаквана концепция най-накрая оживява. Колекцията включва наново редактирани версии на клубни ремикси от Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT и Victor Calderone, заедно с оригиналното демо на „Gone, Gone, Gone“ - неиздаван досега запис, продуциран от Madonna и Rick Nowels.

Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

VERONICA ELECTRONICA

LP Track Listing

Side A

1. “Drowned World/Substitute For Love” – BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit

2. “Ray Of Light” – Sasha Twilo Mix Edit

3. “Skin” – The Collaboration Remix Edit

4. “Nothing Really Matters” – Club 69 Speed Mix Meets The Dub

Side B

1. “Sky Fits Heaven” – Victor Calderone Future New Edit

2. “Frozen” – Widescreen Mix and Drums

3. “The Power Of Good-Bye” – Fabien's Good God Mix Edit

4. “Gone, Gone, Gone” – Original Demo Version *