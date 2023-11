David Guetta обедини сили с Ayra Starr и Lil Durk

След година на поредица с хитове, David Guetta се завръща с дългоочаквания си нов сингъл „Big FU“ в колаборация с афропоп сензацията Ayra Starr и чикагската рап звезда Lil Durk.

След поредица от денсинг химни идва освежаваща промяна в темпото, с новия сингъл „Big FU“, който показва неочаквано хаус влияние от страна на продуцента David Guetta. Френският диджей създава лек електро груув около заразителна фънк бас линия. Мощните, наситени с реверберация вокали на Ayra Starr осигуряват незабравимата мелодия: „Big Fuck You to my replacement / I see you’re someone else’s favourite“. Мелодично синтезаторно звучене и дързък текст от Lil Durk завършват микса, което води до успешния хит. Дръзката, шокираща обложка на сингъла е предоставена от аплодирания от критиците френски уличен артист и предишен сътрудник на Guetta - Mr Brainwash.

Хитовете продължават да идват от David Guetta. По-рано тази година той завладя и световния ефир с мегахита „Baby Don't Hurt Me“ с участието на двете поп мегазвезди Anne-Marie и Coi Leray. Той пристигна като дългоочакваното продължение на Spotify глобално №1 и стрийминг чудовище - „I’m Good (Blue)“. Парчето донесе на Guetta неговата единадесета номинация за Grammy, като получи номинация за „Най-добър денс/електронен запис“, събра 2,2 милиарда глобални стриймвания, класира се на #1 в официалните класации в 11 страни и достигна #1 в Топ 40 на САЩ и Денс радио класации на САЩ.

Guetta не е спрял дотук. Съвсем скоро той пусна колаборацията си със Zara Larsson „On My Love“, която вече бързо наближава 20 милиона стриймвания, докато по-рано през лятото имаше сингли с MORTEN, Bebe Rexha, Shouse и други. Да не говорим за работата му по ремиксите, които създаде през 2023 г. с успешни преработки на cassö, „Prada“ на RAYE и D-Block Europe с Hypaton и „Apaga La Luz“ на Tony Touch, както и други. „Big FU“ напомня за предишните хитове „Drive“ с Black Coffee и „Memories“ с Kid Cudi, много обичани колаборации от предишния му каталог.

Последният му сингъл е с вокалите на Ayra Starr. Съчетавайки уверен текст с афро-поп и копринено R&B звучене, нигерийската певица и автор на песни се издигна и направи национален успех с дебютния си албум от 2021 г. 19 & Dangerous, и оглавяващия класациите хит - „Bloody Samaritan“. Подписа договор с влиятелния лейбъл Mavin Records на Don Jazzy и оттогава тя си сътрудничи с изпълнители като Ladipoe, Kelly Rowland, Tiwa Savage и Magixx, както и издава солови сингли като „Stars“ и „Rush“.

Чикагският рапър Lil Durk е водещ член и основател на колективния и звукозаписен лейбъл Only the Family (OTF). Durk спечели одобрение с издаването на своята поредица микстейпи Signed to the Streets, което доведе до звукозаписна сделка с Def Jam Recordings, в рамките на която той издаде два студийни албума. През 2020 г. Durk направи първата си поява в Billboard Hot 100 със сингъла „Viral Moment“, а комерсиалното му възраждане продължи със сингли като „3 Headed Goat“ (с участието на Polo G и Lil Baby), „Backdoor“ и „The Voice“; неговото участие в сингъла на Drake от 2020 г., „Laugh Now Cry Later“ и песента на Pooh Shiesty, „Back in Blood“, както и неговите дългосвирещи записи, The Voice (2020) и съвместния му албум с Lil Baby, The Voice of the Heroes (2021 )—първото му издание, което дебютира на върха на Billboard 200.

David Guetta се издигна до един от най-стриймваните изпълнители в Spotify в световен мащаб, с над 42 милиарда глобални стриймвания и продажба на над 50 милиона записа по целия свят. В кариерата си той три пъти е избиран за най-добрия диджей в света в желаната анкета на DJ Mag 'Top 100' и е един от най-успешните стриймвани артисти, достигайки челни позиции в класациите на I-Tunes над 113 държави и постигайки над 24 милиона глобални последователи в Spotify.

По-рано тази година международната икона, спечели наградата „Денс песен на годината“ за последния си хит „I’m Good“ на Музикалните награди на IHeartRadio, където преди това беше обявен за „Денс изпълнител на годината“. Той също така наскоро получи награди за „DJ на годината“ на NRJ Music Awards, продуцент на годината на Brits и #1 продуцент от 1001Tracklists, продължавайки да затвърждава статута си на велик диджей.

Сингълът „Big FU“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: WMG



За David Guetta:

Диджей, продуцент и артист, David Guetta е музикален пионер и международна икона. В момента той е дванадесетият най-стриймван изпълнител в Spotify в световен мащаб. Носител на две награди „Grammy“, 11 номинации за „Grammy“, със 7 сингъла номер 1 в Обединеното кралство, над 42 милиарда глобални стриймвания, 50 милиона продадени записа в цял свят и над 70 милиона слушатели месечно в Spotify, той беше избран за най-добрия диджей в света в анкетата на DJ Mag „Top 100“ три пъти и спечели наградата за най-добър изпълнител на „MTV Europe Music Awards”. За да завърши подобаващо 2022 г., той спечели две награди „LOS40 Music Awards“, две награди на „MTV EMA“, наградата „Dance Act of the Year“ на „iHeartRadio Music Awards“ и „DJ of the Year“ на „NRJ Music Awards“. Той беше допълнително обявен за продуцент #1 от „1001Tracklists“. Също така тази година той беше награден с „Продуцент на годината“ от BRITs като признание за продуцентските му успехи.

Френският продуцент, ръководител на различни проекти има колаборации с едни от най-известните звездни изпълнители - SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, Raye.

След година на успешни хитове, Guetta щурмува 2023 г. с глобалния денс хит „Baby Don’t Hurt Me“ в колаборация с две мега звезди Anne-Marie и Coi Leray. Той пристигна като дългоочакваното продължение на чудовищния стрийминг хит - „I’m Good (Blue)“, глобалния №1 в Spotify. Парчето донесе на Guetta неговата единадесета номинация за Grammy, като получи номинация за „Най-добър денс/електронен запис“, събра 2 милиарда глобални стриймвания и едновременно с това достигна #1 в класациите на US Top 40 и US Dance Radio.

Guetta е създал ремикси за някои от най-големите звезди в света, включително поп знаменитостите Sam Smith & Kim Petras, Coldplay, Dua Lipa, Megan Thee Stallion и Kodak Black.... Той също така пусна ремикса на „Unholy“ на Sam Smith & Kim Petras, както и издаде своя ремикс за новия хит на Coi Leray - „Players“.

Маeстрото на творчеството в различни жанрове - Guetta също се развива все по-силно със своя фокусиран ъндърграунд Future Rave проект заедно с Morten; дуото издаде своя дългоочакван Future Rave миниалбум „Episode 2“, който включва завладяващия водещ сингъл „You Can’t Change Me“ с Raye. Неговият ъндърграунд псевдоним е Jack Back. Наскоро се завърна с „The Walk To Church“.

Прочутият му опит в шоуто на живо се разшири тази година до хедлайнер на главната сцена на фестивала “Ultra Miami” през март, както и наскоро обявените му две изпълнения в Ибиса – “Hï Ibiza” с Future Rave и “Ushuaïa Ibiza” с легендарното парти F*** Me I’m Famous!. Той също така продължава тази година със собствената си изпълнения в Encore Beach Club в Лас Вегас и на много от най-големите събития и фестивали в света.



Поддържайки епично ниво на качество за своите стрийминги на живо по време на пандемията и локдауна, той беше домакин на емблематичната си серия „United At Home“, направи редица незабравими концерти в парижкия музей Лувър, „Burj Khalifa“ в Дубай, „Icon Brickell“ в Маями и на върха на „Rockefeller Center“, събирайки дарения от 2 милиона долара за множество благотворителни организации.

Докато продължава да доминира в световните класации и да изпълнява някои от най-вълнуващите сетове в кариерата си, като същевременно разширява творческата си визия, изследва нови звуци и се развива като артист, David Guetta демонстрира за пореден път защо е най-цененият от нашето поколение изпълнител на електронна музика.