David Guetta и Jennifer Lopez с ремикс на хитов сингъл

Носителят на награда Grammy и световна икона на денс музиката David Guetta и мегазвездата Jennifer Lopez отново презареждат и разпалват своя хитов денс-поп сингъл „Save Me Tonight“, като пускат нов ремикс от DJ From Mars.

Технологично подхранената преработка следва поредица от клубни преработки и историческо изкачване до върха на танцовата класация на Billboard.

Достъпно, чрез Warner Records/Орфей Мюзик, оригиналното парче бързо се превърна от химн на дансинга в световна хитова музика. Новият DJ From Mars Remix се присъединява към елитен списък от вече издадени ремикси, които движеха дансингите през последните два месеца, включително Joel Corry Remix, издаден на 27 март, версия на Arno Cost and Norman Doray, издадена на 3 април, и flip от Seth Hills, издаден на 24 април.

Импулсът зад сътрудничеството е неоспорим, тъй като „Save Me Tonight“ официално се изкачи до номер 1 в класацията Dance/Mix Show Airplay на Billboard на 2 май. Това постижение бележи огромен възход и за двамата изпълнители, осигурявайки на Lopez второто ѝ номер 1 в кариерата в класацията Dance/Mix Show Airplay след емблематичния ѝ химн от 2011 г. „On the Floor“ с участието на Pitbull, като същевременно допълнително удължава историческия рекорд на Guetta, като изпълнител с най-много хитове номер 1 в историята на класацията.

Успехът, оглавил класациите, идва след незабравим съвместен дебют на живо на 11 април, когато David Guetta изненада посетителите на фестивала по време на първия уикенд на Coachella, като изведе Jennifer Lopez. Появата беше първото участие на Lopez на легендарната сцена на Coachella.

Отвъд класациите, Lopez прекара пролетта, празнувайки наследството си с аплодираната си резиденция в Лас Вегас, THE JLO SHOW в The Colosseum в Caesars Palace. Междувременно, David Guetta - коронясан за DJ номер 1 в света от DJ Mag за пети път - продължава един напълно натоварен график за 2026 г.

След историческия си сет на Coachella, той в момента е в разгара на разпродаденото си глобално турне „Monolith“, заедно с наскоро рестартираното си участие в Лас Вегас във Fontainebleau Las Vegas (LIV Nightclub и LIV Beach). Следващия месец той ще се отправи към други страни, за да стартира своите легендарни летни участия в Ибиса, включително F*** Me I'm Famous!* в Ushuaïa и Galactic Circus в UNVRS.