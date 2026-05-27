Charli xcx споделя сингъла „ss26“

Британската певица Charli xcx представи сингъла „SS26“ и видеото към него.
Режисьор на клипа, заснет в Париж, е Torso. Концепцията е от Charli xcx.
В ролите: Abra, Anthony Vaccarello, Baby Deva, Benjamin Barron, Bror August Vestbø, Carine Roitfeld, Ceval, Dan Sablon, David Siwicki, Debra Shaw, Farida Khelfa, Gian Gisiger, Lucien Pagès, Lyas, Michel Gaubert, Nhu Duong, Patrik Sandberg, Ryan Aguilar, Victoria Sekrier, Zac Ching & Loïc Prigent.
„SS26“ ще бъде включена заедно с „Rock Music“ в предстоящия нов албум на Charli xcx.