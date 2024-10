David Guetta, Alesso и Madison Love споделят нов хит сингъл

David Guetta и Alesso си партнират с Madison Love за нов горещ хитов сингъл.

Носителят на „Grammy“, шведският хитмейкър и американската певица разкриха „Never Going Home Tonight“ - еуфорична песен за потапянето в нощния живот, липсата на сън, хаотичните афтър партита – и „афтър-афтър партита“. Неподправените текстове на Madison Love звучат на фона на ярък пиано риф и типично EDM синтезаторно звучене в еуфоричения завладяващ хит.

Подчертавайки техния опит в създаването на енергични и вдъхновяващи бийтове, парчето е майсторска комбинация от типичното хаус звучене на Guetta и прогресив хаус влиянията на Alesso. „Never Going Home Tonight“ със сигурност ще изпълни дансинги и фестивални сцени по целия свят. Енергичното, приятно парче улавя същността на жанра и демонстрира по-дълбоко потапяне в синергичния гений на двете международни икони.

Alesso казва:

“Винаги съм развълнуван, когато работя с David. Искахме да създадем песен, която приповдига настроението. В нея има всичко, което обичам в денс музиката – толкова се вълнуваме да го споделим с всички вас!”

Парчето пристига в разгара на забележителна година и за двамата артисти, в която и двамата са с натоварен график, изпълнен с летни концерти и издания. Международните икони създаваха очакване у феновете за това най-ново сътрудничество през цялото лято – от участията на Guetta в цял свят, включително „Encore Beach Club“ в Лас Вегас, както и „David Guetta Presents Future Rave“ в „Hï Ibiza“ и „F*** Me, I'm Famous!“, което се състои вече 23-та година в „Ushuaïa Ibiza“, и оглавяващите класациите издания на Alesso, включително размиващият жанровите граници „I Like It“ с Nate Smith и престижните участия в TAO Nightlife в Лас Вегас. И двамата артисти имаха забележителни изпълнения на основната сцена на „Tomorrowland“.

С постоянно разпродадени концерти, Guetta, сега признат за един от най-стриймваните изпълнители в света с 80 милиона стриймвания месечно в Spotify, продължава да доминира на денс сцената през 2024 г., като представи поредица от забележителни продукции, като хит сингъла от април „I Don't Wanna Wait“ с Ryan Tedder от OneRepublic (329 милиона стриймвания в Spotify, #1 в американските денс радио класации и #33 в глобалната класация на Spotify). Това беше последвано от музикален видеоклип с 40 милиона гледания, ремикси от артисти като Hardwell, Miss Monique и DJs From Mars, акустична версия и версия от самите OneRepublic.

Френският продуцент също така си партнира тази година с холандския талант MORTEN и Prophecy за „Kill The Vibe“, последван от TikTok сензацията „Man In Finance“ с Girl On Couch и Billen Ted и ремикс на кънтри хита „A Bar Song (Tipsy)“ от Shaboozey. Той също издаде „In The Dark“ с Armin Van Buuren, „Switch“ със Cedric Gervais и продължи да работи с AFROJACK за парчето им „Raving“, както и с Oliver Heldens, Clean Bandit и (за трети път) с Anne-Marie.

През 2023 г. David Guetta издаде „Baby Don't Hurt Me“ с участието на Anne-Marie и Coi Leray, събирайки над 700 милиона стриймвания. Преди това той издаде „I’m Good (Blue)“ с Bebe Rexha, което е събрало 2,7 милиарда стриймвания и донесе на Guetta неговата единадесета номинация за „Grammy“.

„Never Going Home Tonight“ – новият сингъл с участието на Madison Love, показва David Guetta и Alesso в на-добрата им форма.

*****

За David Guetta

Диджей, продуцент и артист, David Guetta е музикален пионер и международна икона. В момента той се нарежда на #12 сред най-стриймваните изпълнители в Spotify в световен мащаб. Носител на две награди „Grammy“, 13 номинации за „Grammy“, със 7 сингъла номер 1 в Обединеното кралство, над 40 милиарда глобални стриймвания, 50 милиона продадени записа в цял свят и над 70 милиона слушатели месечно в Spotify, той беше избран за най-добрия диджей в света в анкетата на DJ Mag „Top 100“ четири пъти и спечели наградата за най-добър изпълнител на „MTV Europe Music Awards”. През 2023 г. той получи две номинации за „Grammy“, оглави „DJ Mag Top 100“, спечели награда за „Най-добро електронно изпълнение“ на MTV EMA, две награди на „LOS40 Music Awards“, две награди на MTV EMA, наградата „Денс изпълнител на годината“ на на iHeartRadio и наградата „Диджей на годината“ на на NRJ и допълнително беше обявен за продуцент #1 от “1001Tracklists” и „Продуцент на годината“ от „BRIT“ като признание за продуцентските му успехи.

Френският продуцент си е сътрудничил с някои от най-големите световни звезди, включително SIA, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, OneRepublic, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, RAYE и много други. Миналата година беше изключително успешна за Guetta с поредица от хитове зад гърба му; денс хитът „Baby Don't Hurt Me“ беше колаборация с поп звездите Anne-Marie и Coi Leray. Сингълът беше дългоочакваното продължение на стрийминг хита, оглавил глобалната класация на Spotify – „I’m Good (Blue)“, който събра 2,7 милиарда глобални стриймвания и едновременно с това достигна #1 в американските класации Топ 40 и US Dance Radio. Той е Създал ремикси за някои от най-големите световни звезди, включително поп звездите Sam Smith & Kim Petras, Coldplay, Dua Lipa, Megan Thee Stallion и Kodak Black, звездата на BTS – Jungkook, и U2. Актуалният му сингъл – „I Don’t Wanna Wait“ с OneRepublic, вече е огромен хит по целия свят, събирайки над 300 милиона стриймвания и вече е в топ 50 на глобалните класации на Spotify.

Майстор-творец в различни жанрове, Guetta се развива все по-повече със своя ъндърграунд фокусиран проект „Future Rave“ заедно с Morten. Освен това той работи върху нова музика под своя ъндърграунд псевдоним Jack Back.

Поддържайки епично ниво на качество за своите стрийминги на живо по време на пандемията и локдауна, той беше домакин на емблематичната си серия „United At Home“, направи редица незабравими концерти в парижкия музей Лувър, „Burj Khalifa“ в Дубай, „Icon Brickell“ в Маями и на върха на „Rockefeller Center“, събирайки дарения от 2 милиона долара за множество благотворителни организации.

Докато продължава да доминира в световните класации и да изпълнява някои от най-вълнуващите сетове в кариерата си, като същевременно разширява творческата си визия, изследва нови звуци и се развива като артист, David Guetta демонстрира за пореден път защо е най-цененият от нашето поколение изпълнител на електронна музика.

*****

За Alesso

Глобална звезда в света на денс музиката, Alesso многократно е доказвал, че влиянието му надхвърля границите и прелива в безброй жанрове – за тази цел той си сътрудничи с такива еклектични артисти като Ryan Tedder, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso от Swedish House Mafia, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta и други. След предишните си хитове, включително платинено сертифицирания „If I Lose Myself“ и златно сертифицирания „Under Control“, шведът постигна голям успех и с „Calling (Lose My Mind)“, който оглави класацията „US Hot Dance Club“ на „Billboard“. Химнът му за раздялата „Let Me Go“ – колаборация с Hailee Steinfeld и Florida Georgia Line – достигна девета позиция в класацията „Hot Dance/Electronic Songs“ на „Billboard“, а „Is That For Me“ достигна номер 25.

През последните няколко години Alesso работи постоянно и издаде редица хитови сингли, включително „Zig Zag“ като дебютен сингъл с новия му лейбъл „Body Hi“, „Call Your Name“ с участието на John Newman и „Caught A Body“ с Ty Dolla $ign, както и “Midnight” с участието на бившия член на One Direction – Liam Payne, и други. Освен участия на международни фестивали – от „Tomorrowland“ до „Ultra Music Festival“ и „Electric Daisy Carnival“, Alesso наскоро направи своя дебют в легендарния „Red Rocks Amphitheatre“, където представи нова музика и включи нови визуални ефекти в своя сет. Той също така имаше изпълнение на първенството на УЕФА в Истанбул тази година. Артистът имаше забележителна 2021 година, издавайки множество записи: започвайки със своя “Going Dumb (with Stray Kids & CORSAK)”, той по-късно завърши своята серия „PROGRESSO“ с „PROGRESSO VOL 2“. След това Alesso представи своята неземна любовна балада „ “Chasing Stars (with Marshmello feat. James Bay)”, динамичната “Rescue Me (with Danna Paola)“ от саундтрака на „Blade Runner Black Lotus“ и дългоочаквания „Somebody To Use“. За да завърши една монументална година, той направи своя NFT дебют с колекцията Cosmic Genesis и след това завърши 2021 г. с гръм и трясък с „When I’m Gone“ — забележителната му колаборация с Katy Perry (вече със златен сертификат от RIAA). Alesso има и редица телевизионни появи, включително закриване на „Summer Concert Series“ на GMA, участие в „The Late Show with James Corden“, изпълнение на сцената на AMA и дебют в „Saturday Night Live“ през януари 2022 г. с Katy Perry.

*****

За Madison Love

Madison Love е носител на награда „ASCAP“ и мултиплатинен автор на песни и вокалист. Madison е съавтор на "JOYRIDE" на Kesha, "Turbulence" на Pink, "Choose Your Fighter" на Ava Max от саундтрака на „Barbie“ и "The Girls" на BLACKPINK. Сред забележителните издания са „Bad Things“ на Machine Gun Kelly & Camila Cabello и „Him & I“ на G-Eazy & Halsey, „Sweet But Psycho“ и „Kings and Queens“ на Ava Max и „Rare“ от Selena Gomez . Тя е писала песни и за други големи изпълнители като Lady Gaga, Katy Perry, Kim Petras, Bebe Rexha, Maneskin, Megan Thee Stallion, Normani, Fletcher и много други.