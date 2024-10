David Guetta, Ava Max и Alphaville влизат в колаборация

Носителят на Grammy David Guetta си партнира с оглавилата класациите певица Ava Max и хитмейкърите Alphaville, които вдъхват нов живот на хита "Forever Young".

Подобно на огромния хит на Guetta от 2022 г. „I'm Good (Blue)“ с участието на Bebe Rexha, който вече има повече от 3 милиарда стриймвания, историята на сингъла започва в TikTok. И двете песни са изключително популярни сред създателите на съдържание в платформата, като „Forever Young“ е с 3 милиона създадени видеа в TikTok тази година, което доведе до огромен успех на възпроизвежданията в платформи за стрийминг. В момента „Forever Young“ е най-популярната TikTok песен на Warner Music Group и достигна връх в класацията на Spotify Global Top 200 за ежедневни стриймвания по-рано през годината на #42.

David Guetta започна да работи по „Forever Young“ това лято, придавайки му свеж звук за ново поколение фенове и чрез сензационната певица Ava Max (‘Sweet but Psycho’, ‘Kings & Queens’), за да осигури финалните щрихи на EDM хита.

Това лято сингълът стана редовна част от легендарния F*** ME I’M FAMOUS на David! участия в Ushuaïa Ibiza, както и изпълнението на Ava пред разпродаденото шоу на заключителното парти. Съдържанието, записано от феновете, започна да се появява в TikTok и официална версия „Live At Ushuaia“ е качена в канала на David в YouTube.

„Forever Young“ следва поредица от хитови сингли на Guetta тази година. През април френската денс икона се обедини с OneRepublic за един от най-големите си хитове досега, „I Don't Wanna Wait“ (с повече от 600 милиона стриймвания), „Raving“ с холандската EDM звезда Afrojack, а през септември той обедини сили с Alesso и Madison Love за епичния "Never Going Home".

С „Forever Young“, David Guetta, подпомогнат от оглавяващите класациите вокали на Ava Max, създаде още един гарантиран хит сред новите и ретро рейвъри.

Сингълът „Forever Young“ излиза благодарение на Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: WMG

David Guetta е емблематичен диджей, продуцент и двукратен носител на Grammy с 13 номинации за Grammy, 7 сингъла №1 в Обединеното кралство и 40 милиарда стриймвания. Той оглави Топ 100 на DJ Mag четири пъти, спечели „Най-добро електронно изпълнение“ на MTV EMAs и получи множество отличия през 2023 г., включително на BRITs и iHeartRadio Music Awards. Известен с хитове като „Titanium“, „I’m Good (Blue)“ и „I Don’t Wanna Wait“, Guetta продължава да си сътрудничи с топ звезди и да разширява границите с проекта си Future Rave. Неговият сериал United At Home събра 2 милиона долара за благотворителност.

Концертите на живо на David Guetta са спектакъл. Известен с това, че е хедлайнер на големи фестивали като Ultra Miami, EDC Vegas и Tomorrowland, той постоянно предоставя наелектризиращи изпълнения, които съчетават авангардни визуализации, пиротехника и характерния му звук. Неговите изпълнения на фестивали в Ибиса, включително Future Rave в Hï Ibiza и легендарния F*** Me I’m Famous! в Ushuaïa, привличат глобални тълпи от рейвъри, търсещи както носталгични химни, така и авангардна денс музика.

За Ava Max

С над 15,6 милиарда стриймвания по целия свят, набор от успешни сътрудничества и множество златни и платинени сертификати в САЩ, първо поколение албанско-американска изпълнителка Ava Max бързо се доказа като истинска поп суперзвезда, приветствана заради сеизмичния си глас и театрален поп майстор. Аvа направи експлозивното си пристигане през 2018 г. с „Sweet but Psycho“, 4 пъти платинен хит с 4,6 милиарда стриймвания, достигайки номер 1 в над 20 държави и печелейки диамантени и мултиплатинени сертификати по целия свят. Песента спечели на Max международни признания, включително „Най-добър изпълнител“ на Европейските музикални награди на MTV за 2019 г. и награда на iHeartRadio Titanium. Последваха хитове, като „So Am I“, „Salt“ и платинения албум „Heaven & Hell“, който натрупа 13 милиарда стримвания. Последният ѝ албум „Diamonds & Dancefloors“ включва хита „Million Dollar Baby“. Maxсъщо допринесе с „Choose Your Fighter“ към номинирания за GRAMMY „Barbie The Album“, като песента натрупа над 104 милиона стриймвания. Аva е работила с големи изпълнители като Guetta, Alan Walker и Jason Derulo.