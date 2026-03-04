DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ на 14 май по време на втория полуфинал на конкурса във Виена.

По време на шоуто от финалния етап на националната селекция на Българската национална телевизия DARA представи три песни – „This is me“, „Curse“ и „Bangaranga“. Те бяха написани специално за участието ѝ на „Евровизия 2026“, като за тяхното представяне предварително бяха подготвени сценография, визуални ефекти и хореография.

Автори на музиката и текста на „Bangaranga“ са: Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea - Monoir), Дарина Йотова - DARA, Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). Песента беше избрана чрез комбиниран вот – на жури (Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити) и на зрителите, гласували през платформата eurovision2026.bg.

Гост-изпълнители в шоуто на финала на националната селекция за избор на песен по БНТ 1 бяха две международни участнички в „Евровизия“. Eva Marija, която е финалистът на Люксембург, изпълни песента „Mother Nature“, с която ще представи страната си във Виена. В България пристигна и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в „Евровизия“ през 2021 г. Deep Zone Project изпълниха песента „Freedom To Love“ с участието на Rob Money от емблематичната група C-Block, а детската вокална група „Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON бяха подготвили селекция от песни, изпълнявани на „Евровизия“ през годините.