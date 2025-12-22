Броени дни преди участието си в националната селекция за „Евровизия“, където е сред 15-те избрани артисти, DARA представя новия си сингъл „Онче Бонче“.

DARA се вдъхновява от детска рима, изкарва я от контекста ѝ и я превръща в покана за бягство и безкраен купон. Парчето се откроява като един от най-експлозивните и запомнящи се тракове в албума „ADHDARA“, който излезе през септември 2025 г.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Официалният видеоклип, режисиран от Жоро Пеев, изгражда сюрреалистичен свят от ръчно рисувани арт инсталации и куклени образи, които оживяват пред камерата. DARA е движеща сила в тази визуална приказка.

След силния отзвук на втория ѝ студиен албум ADHDARA, 2026 обещава да бъде година на висока скорост за DARA с още по-смели идеи, необикновени визуални проекти и концерти, които ще изведат енергията ѝ отвъд студиото и директно на сцената.

Официалната премиера на „Онче Бонче“ е днес, 16 януари, във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на DARA.