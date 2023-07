Дара Екимова гостува на радио N-JOY

Само дни след като направи премиера на новата си песен Дара Екимова дойде в студиото на радио N-JOY.

Певицата гостува на обедното шоу, с водещ Нейка Димитрова - Нейа, и разказа подробности за появата на парчето, озаглавено "Стокхолм".

Изпълнителката разкри как и къде е открила вдъхновение, с кого е работила по песента, както и кой стои зад идеята за видеото.

Дара обяви, че почитателите й първо могат да я гледат на живо на 27 юли в столичен клуб, където ще излезе на сцената с банда.

21-годишната певица сподели и вълнението си от предстоящо пътуване към Барселона, където ще присъства на концерт на канадската суперзвезда The Weeknd.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте какво още разказа тя в аудиофайла на страницата.