Дара Екимова гостува в студиото на радио N-JOY.

Младата певица стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy, за да сподели повече подробности за дебютния си албум "Тази стая".

Записът включва 16 песни, сред които вече познатите „Дишам“, „Славата“, „Ако целуваш за последно“, „Тази стая“ и „Всичко ти давам“.

На 1 ноември Дара Екимова ще има голям концерт-спектакъл в столичен клуб, където песните от „Тази стая“ ще прозвучат за първи път на живо.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.