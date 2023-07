DARA завладя италианската публика

През изминалия уикенд DARA отлетя до Пулия, за да се качи на сцената на едно от най-популярните музикални събития в Италия - Battiti Live.

Организиран от медийния гигант Norba Group, концертът се случва всяка година в някои от най-големите градове на Южна Италия и бива излъчван по радио Telenorba, Radionorba TV, както и по националната телевизия – Italia 1.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

В него участие вземат най-актуалните и известни италиански артисти, а тази година, заради колаборацията си с италианските продуценти ROOM9 – “In My Head”, която вече се върти по 7 италиански радиа, както и в италианския клон на MTV, покана за поява на сцената на Batitti Live получи и нашето момиче – DARA, успявайки да впечатли 50-хилядна публика.

В рамките на един месец това е второто участие на DARA на огромен италиански музикален форум. През юни тя представи песента си и на Tezenis Summer Festival, организиран от най-голямото частно радио в Италия – Radio 105. “In My Head” e плод на успешното сътрудничество между „Вирджиния Рекърдс“ и италианското Studio 20, собственост на българката Дариана Куманова. По промотирането на „In My Head” са обединили сили няколко интернационални екипа.