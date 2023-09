Dan + Shay издават нов албум

Dan + Shay издават пети студиен албум.

Дуото, което има спечелени 3 награди GRAMMY, представя записа Bigger Houses.

Подобно на предишните издания, изпълнителите са подготвили и два съвсем нови музикални видеоклипа за пускане - "Then Again" и "Neon Cowgirl".

Bigger Houses е копродуциран от дуото Dan Smyers и Scott Hendricks. Феновете могат също да закупят специално издание на винил на албума, достъпно само като посетят официалния уебсайт на Dan + Shay.

Чисто новият им сингъл Save Me The Trouble, който в момента се доближава до Топ 15, се приземи в “Country radio” с най-много добавяния (134) за седмицата, отбелязвайки най-успешния ден в кариерата на дуото, в допълнение към това, че това е най-високият им Country Aircheck дебют от юни 2022 г.

С техния нов албум, който вече е наличен, Dan + Shay правят планове да представят новата си музика на феновете чрез турнето „The Heartbreak On The Map“, което трябва да започне през февруари 2024 г. Турнето в 19 града уместно получава заглавието си от „Heartbreak On The Map“, третата песен и любимец на феновете в Bigger Houses.

В подкрепа на Dan + Shay на това турне ще бъдат аплодираните певци и автори на песни - Ben Rector и Hailey Whitters. Билетите ще бъдат налични за предварителни продажби и ще текат през цялата седмица преди общата продажба, започваща на 22 септември 2023 г.

Дългоочакваният албум Bigger Houses следва разтърсващия рекорд на дуото с платинения албум “Good Things”, одобрен от критиците и носител на множество награди. Също копродуциран от Smyers, изключителният дългосвирещ албум включва техните най-нови кънтри радио номер 1 хитове, платинено сертифицираните „I Should Probably Go To Bed“ и двукратно платинено сертифицирания „Glad You Exist“, както и петкратно платинения глобален хит „10,000 Hours “ с Justin Bieber. “Good Things” е и първият кънтри албум в ерата на стрийминг услугите, който получи златен сертификат при издаването си и е един от само 12те албума от всички жанрове, които са златно сертифицирани.

Снимка: Орфей Мюзик

Наскоро обявени за треньори за сезон 25 на спечелилата награда Emmy програма “The Voice” на NBC, Dan + Shay ще се присъединят към Reba McEntire, John Legend и Chance the Rapper през пролетта на 2024 г. като първото треньорско дуо в историята на шоуто. Двойката ще донесе богат опит на своя екип с дълъг списък от впечатляващи отличия, които включват това, че стават първият и единствен изпълнител, спечелил наградата GRAMMY за най-добро кънтри дуо/групово изпълнение 3 пъти последователно от създаването на категорията (2021 г. – “10,000 Hours,” 2020 – “Speechless”, 2019 – “Tequila”). Dan + Shay спечелиха третата си поредна победа за любимо кънтри дуо или група на Американските музикални награди (2022 г.), където започнаха поредицата си, като помитаха своите категории през 2020 г., превръщайки се в първия кънтри изпълнител, печелил някога “Сътрудничество на годината”. В допълнение, трикратните победители в ACM Awards Duo на годината и двукратно в CMA Awards Duo на годината бяха обявени за най-добър кънтри дует/група на Billboard Music Awards за 2022 г.

Снимка: Орфей Мюзик

През 10-те години, откакто са създадени, Dan + Shay са събрали повече от 11 милиарда кариерни стриймвания в световен мащаб, множество международни номер 1 сингъла и общо 49 платинени и златни сертификати.

Bigger Houses - съдържание:

1. Breakin’ Up With a Broken Heart - Dan Smyers, Shay Mooney, Zach Crowell, Ashley Gorley

2. Save Me The Trouble - Dan Smyers, Shay Mooney, Ashley Gorley, Jordan Minton, Jordan Reynolds

3. Heartbreak On The Map - Dan Smyers, Jimmy Robbins, Ernest Keith Smith

4. Always Gonna Be - Dan Smyers, Shay Mooney, Ashley Gorley, Jordan Minton, Jordan Reynolds

5. For The Both of Us - Dan Smyers, Andy Albert, Jordan Reynolds

6. Then Again - Dan Smyers, Shay Mooney, Andy Albert, Lori McKenna, Jordan Reynolds

7. Heaven + Back - Dan Smyers, Shay Mooney, Matt Dragstrem, Josh Thompson

8. What Took You So Long - Dan Smyers, Jordan Minton, Jordan Reynolds, Jimmy Robbins

9. Missing Someone - Trannie Anderson, Adam Doleac, Dylan Guthro, Gordie Sampson

10. We Should Get Married - Dan Smyers, Shay Mooney, Andy Albert

11. Neon Cowgirl - Dan Smyers, Shay Mooney, Zach Crowell, Jessie Jo Dillon, Ashley Gorley

12. Bigger Houses - Dan Smyers, Andy Albert, Jordan Minton, Jordan Reynolds

Bigger Houses е вече наличен и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.