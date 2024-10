CYRIL издава нова денс-поп балада

Един от най-успешните австралийски артисти през последните години - CYRIL, се завръща в ефира с нова денс-поп балада - "Still Into You", за която си партнира с изгряващата звезда maryjo.

Новата песен, която , прокарва границата между електронната музика и момичешкия поп със стилна лекота, докато CYRIL съчетава динамична, жизнерадостна бас линия с прочувствените вокали на maryjo, докато тя пее текст, с който почти всеки слушател може да се идентифицира. С комбинацията от положителна, енергична продукция и заразителна енергия, „Still Into You“ обещава да се превърне в хит в редица жанрове. CYRIL издава "Still Into You" след дебютното си турне в САЩ, с изпълнения в Чикаго, Сан Франциско, Ню Йорк, Вашингтон и други градове. Наскоро той издаде миниалбума с 6 парчета – "To The" World", който демонстрира колко многостранно талантлив продуцент е той. Междувременно maryjo е на върха с хит сингъла си „Nothing to Lose“, с още музика на хоризонта.

Снимка: Spinnin' Records

"Still Into You" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България

***

CYRIL е роденият в Австралия изпълнител, който стои зад две от най-горещите парчета в момента – "Stumblin' In" и неговия ремикс на "The Sound of Silence" на номинираните за награда „Grammy“ Disturbed. Роден и израснал в провинцията на регионална Австралия и сега базиран в Дарвин, CYRIL – продуцент, диджей и мултиинструменталист (свири на китара, пиано и барабани), има предизвикателно пътуване от тийнейджър до възрастен. Той се бори с лични проблеми и трудности, каращи го понякога да изоставя музикалните си стремежи. Но едно нещо остава непроменено: той винаги държи лаптопа и китарата си близо до себе си, поддържайки мечтата си жива и непрекъснато усъвършенствайки таланта си. Най-успешният момент за него досега идва в края на 2023 г. с издаването на „Stumblin' In“, който първоначално избухна в TikTok, преди да завладее стрийминг платформите и радиостанциите. Тракът стана #1 най-въртяна песен в ефира в страни като Германия, Полша, Австралия, Нова Зеландия и други, също така се появи на корицата на някои от най-големите плейлисти на Spotify и Apple. До момента номинираният за ARIA артист с диамантен статус на продажби може да се похвали с впечатляващите над 700 милиона стриймвания, стои на върха на класациите в Shazam в над 20 държави, получава платинени и златни сертификати в множество различни държави и има повече от 800 хиляди последователи в социалните мрежи. С такава ясна и неограничена траектория, очаквайте да чуете много повече от CYRIL през 2024 г. и след това.

***

maryjo

Maryjo има феноменални вокали, създадени за разтапящи сърцата пиано балади, често преминаващи от пеене с пълно гърло до великолепно деликатно нашепване. Въпреки че на изпълнителката са нужни години, за да преодолее страха си да пее пред публика, тя се справя със срамежливостта си, споделяйки видеоклипове в социалните мрежи и бързо си спечелва предани фенове заради уникалната си и емоционална вокална сила. 23-годишната изпълнителка продължава да привлича вниманието, печелейки похвали за уникалните си изпълнения на песни от Ed Sheeran, James Bay, Tate McRae и Jewel, като се обединява с последната за запомнящо се дуетно изпълнение на класическата "Foolish Games". Сред нейния бързо разрастващ се каталог от любими на феновете парчета са песни като „I Woke Up“, придружена от официално видео с изпълнение на живо, заснето по-рано тази година по време на турнето „I’m So Good At Being Alone“ на Knox. Други скорошни акценти включват съпорт за Alex Warren, парчетата „Drunk Tattoo“, „Don’t Call Me“, завладяващата „Traffic“ и „Cleveland“, която е в чест на родния град на изпълнителката от Кливланд, Охайо, с официален музикален видеоклип, показващ нейната гимназия и други значими места, както и мода от няколко базирани в Кливланд магазини. С 14 милиона глобални стриймвания до момента, 1,4 милиона последователи в социалните мрежи и забележителната песен „Nothing To Lose“ – и още нова музика на хоризонта – maryjo остава непоколебима в целите си, свързвайки спираща дъха емоция и музикално изкуство, като просто остава вярна на инстинктите си .