CYRIL издаде дебютен миниалбум

CYRIL издава разнообразния си дебютен миниалбум „From Down Under“.

В колекцията на мултиплатинената австралийска сензация е включен най-новия му сингъл – „Fall At Your Feet“ с Dean Lewis, както и 4 чисто нови песни, вдъхновени от кънтрито и вечните балади, демонстрирайки неговата гъвкавост като продуцент. Албумът е вече наличен чрез Spinnin' Records/Warner Music/Орфей Мюзик.

Тази колекция от 5 песни показва неговата уникална комбинация от мелодичен хаус, поп и електронно звучене, сливаща различни музикални жанрове. EP-то включва четири чисто нови парчета заедно с наскоро издадения оглавяващ класациите сингъл "Fall At Your Feet" – колаборация с австралийския певец и автор на песни Dean Lewis.

"From Down Under" е звуково пътешествие през сърцето и душата на музикалната еволюция на CYRIL. Този завладяващ дебютен миниалбум е изтъкан от носталгия, иновативност и неподправен талант. Три от парчетата са преработени класики. Първото от тях – "True" с Kita Alexander, придава на оригиналната песен на Spandau Ballet свеж и съвременен привкус.

Следва изключително заразителната "The Power of Love", към която CYRIL е добавил звучен бийт за органично хаус звучене. "Somebody Else" допълва триото с енергичната си преработка на оригинала и е идеалното парче за онази вечер навън с приятели. Може би блестящата звезда на EP-то е "Way Down Low", който представя нова гледна точка към електронната музика, вдъхновена от кънтрито, изпълнена както с наситен груув, така и с емоционална дълбочина. Това, което започна за CYRIL с пробивния му сингъл „Stumblin' In“ през 2023 г., продължава уверено с миниалбума „From Down Under“.

Албумът е вече наличен чрез Spinnin' Records/Warner Music/Орфей Мюзик.

CYRIL е роденият в Австралия изпълнител, който стои зад две от най-горещите парчета в момента – "Stumblin' In" и неговия ремикс на "The Sound of Silence" на номинираните за награда „Grammy“ Disturbed. Роден и израснал в провинцията на регионална Австралия и сега базиран в Дарвин, CYRIL – продуцент, диджей и мултиинструменталист (свири на китара, пиано и барабани), има предизвикателно пътуване от тийнейджър до възрастен.

Той се бори с лични проблеми и трудности, каращи го понякога да изоставя музикалните си стремежи. Но едно нещо остава непроменено: той винаги държи лаптопа и китарата си близо до себе си, поддържайки мечтата си жива и непрекъснато усъвършенствайки таланта си.

Най-успешният момент за него досега идва в края на 2023 г. с издаването на „Stumblin' In“, който първоначално избухна в TikTok, преди да завладее стрийминг платформите и радиостанциите.

Тракът стана #1 най-въртяна песен в ефира в страни като Германия, Полша, Австралия, Нова Зеландия и други, също така влезе в някои от най-големите плейлисти на Spotify и Apple. До момента CYRIL може да се похвали с впечатляващите над 250 милиона стриймвания, стои на върха на класациите в Shazam в над 20 различни държави, получава платинени и златни сертификати в множество различни държави и има повече от 800 хиляди последователи в социалните мрежи. С такава ясна и неограничена траектория, очаквайте да чуете много повече от CYRIL през 2024 г. и след това.