Crash Adams пуснаха нов сингъл

Поп дуото Crash Adams, съставено от приятелите от детството Rafaele Massarelli и Vince Sasso, издаде неустоимия си нов сингъл „Live Like This“.

Песента идва веднага след невероятните и известни участия на дуото в America's Got Talent, където те плениха националната публика с изпълненията на хитовите си сингли „Optimist“ и „New Heart“, стигайки до четвъртфиналите.

Техният скорошен хит „New Heart“ генерира над 40 милиона стриймваия, достигайки пик от 4,4 милиона седмични стриймвания и появявайки се в 15 различни класации на Spotify Viral по целия свят. Парчето е вдъхновило и над 325 000 потребителски видеоклипа до момента, подчертавайки дълбоката връзка на групата с фен базата им.

Базираното в Торонто дуо продължава да затвърждава статута си на глобален феномен, свързвайки се с милиони чрез кинематографичния си, впечатляващ звук, който съчетава адреналин, носталгия и оптимизъм. Преданата аудитория на Crash Adams се демонстрира от поразителния им дигитален отпечатък, който включва над 465 милиона общо стрийминга и колосалните 7,4 милиарда гледания на кратки и дълги видеоклипове във всички платформи. Освен това групата може да се похвали с над 12 милиона абонати в YouTube, а броят на последователите им надхвърля 7,5 милиона в TikTok, 3,4 милиона в Instagram, 3,2 милиона във Facebook и 1,1 милиона в Snapchat.

Снимка: Claire Marie Vogel

Crash Adams затвърдиха мястото си, като значима сила в поп музиката, работейки с водещи продуценти като The Futuristics, Zhone & Eman и Hitimpulse по наскоро издаденото си EP, Crashing Into Your Living Room Vol. 2. След като спечелиха две номинации за наградите Juno и си партнираха с големи брандове, Crash Adams са готови за най-голямата си година досега.

„Live Like This“, който вече е достъпен чрез Warner Music Canada / Warner Records/ Орфей Мюзик.