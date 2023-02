Coyot и ALMA отново обединиха усилия

Гръцкият диджей и продуцент Coyot е добре познат на българската публика със суперуспешните си проекти „Love Myself For The Weekend”, „Remember“ и „Why“, които се изкачиха на върха на класациите в редица държави по света.

Хитмейкърът е част от лейбъла Down2Earth заедно с Claydee, The Prince Karma и Bang La Decks, а статусът му на звезда се простира от Европа през Азия чак до Южна и Северна Америка.

Снимка: Down2Earth Music/Вирджиния Рекърдс

За първи път Coyot среща ALMA в студиото на Claydee в Атина, където младата певица е поканена за звукозаписна сесия след силния й дебют. Така тя влиза като автор в трака на Coyot „Devil in Disguise“ от 2020 г. и между двамата изпълнители се ражда приятна творческа симбиоза. Впечатлен от отличителните вокали и потенциала на ALMA, Coyot й изпраща нова покана да продължат да работят заедно. След това нещата се развиват бързо – ALMA е специален гост на ежегодния творчески лагер за писане на музика на Down2Earth в Атина, където заедно с Coyot създава „Scared” - парче, в което безпогрешният нюх на Coyot за миксиране на етно музика с дълбоки електронни елементи се преплита с нейния меланхоличен вокал.

Снимка: Down2Earth Music/Вирджиния Рекърдс

„Наистина съм развълнуван да работя с ALMA. Тя има страхотен талант да създава мелодии и текстове, а гласът й перфектно пасва на песента. „Scared“ отразява точно къде съм в момента като артист, изследвам една по-интроспективна и емоционална страна на електронната музика“, споделя Coyot.

Видеото към „Scared“ е заснето на 2 територии, които се преплитат. Кадрите на Coyot са на мистериозна локация - в изоставен санаториум в Гърция, а АLMA снима с известния в театралните среди фотограф, оператор и режисьор Стефан Щерев на спиращи дъха места по брега на нашето Черноморие в близост до Варна.

Премиерата на „Scared“ е на 17 февруари от 15:00 часа в YouTube канала на Down2Earth Music.