Coldplay издадоха нов албум

Coldplay издадоха десети студиен албум.

„Moon Music“, продуциран от Max Martin, съдържа сингъла, оглавил класациите на iTunes за август – „WE PRAY“ с Little Simz, Burna Boy, Elyanna и TINI, и двойно номинирания през юни за MTV VMA сингъл – „feelslikeimfallinginlove“, който достигна номер 1 както в британската ефирна класация, така и в Official Big Top 40. Трети сингъл – „All My Love“, е издаден заедно с албума, с премиера на видеото, заснето в караоке бар в Лас Вегас, по-късно днес.

Chris Martin наскоро публикува видео, което предлага поглед към албума, казвайки: „Мисля, че това, за което е този албум, е отговор на борбата с всички вътрешни конфликти, онези в нас самите, а също и с всички външни конфликти, и откриването на най-добрия отговор. Мисля, че „Moon Music“ се опитва да каже, че може би любовта е най-добрият отговор”.

„Moon Music“ направи gсветовната си премиера в понеделник в „Moon Saloon“ в Муун, Уисконсин, последвана от световно събитие за слушане във вторник и сряда.

Групата ще отбележи издаването на албума с изпълнение утре вечер в „Saturday Night Live“, последвано от специален концерт в понеделник за „Sirius XM“ в „Music Hall of Williamsburg“ в Бруклин, Ню Йорк. След това те ще свирят на живо в „TODAY Plaza“ за „TODAY Show“ на NBC в понеделник.

Нови формати за устойчиво развитие

В тандем с революционните мерки за устойчивост на Coldplay по време на текущото им турне - което до момента е произвело 59% по-малко въглеродни емисии от предишното им стадионно турне - групата е положила големи усилия, за да направи физическото издание на „Moon Music“ възможно най-устойчиво.

Това e първият албум в света, издаден като 140-грамова EcoRecord rPET дългосвиреща плоча, като всяко копие е направено от 9 рециклирани бутилки от PET пластмаса, възстановени от отпадъци след употреба.

Освен това групата си сътрудничи с дългогодишните си партньори The Ocean Cleanup, за да създаде допълнителен формат: Notebook Edition LP. Рециклираната PET пластмаса за това издание се състои от 70% речна пластмаса, събрана от The Ocean Cleanup от Rio Las Vacas, Гватемала, която е възпрепятствана да достигне до залива на Хондурас и Атлантическия океан.

Изданията на „Moon Music“ на CD ще бъдат първите в света, издадени на EcoCD, създадени от 90% рециклиран поликарбонат, идващ от отпадъци след употреба.

В опит да се намалят отпадъците, първото издание на „Moon Music“ (както EcoRecord LP, така и EcoCD) ще бъде строго лимитирано и произведено при по-високи спецификации от всички бъдещи издания. Всички First Edition EcoRecord LP продукти ще бъдат индивидуално номерирани.

„Moon Music“ е първият албум на Coldplay след „Music Of The Spheres“ от 2021 г., който роди #1 сингълa в САЩ – “My Universe” с BTS, и беше номиниран за албум на годината на наградите “Grammy”. “Music Of The Spheres” вече е събрал над четири милиарда стриймвания.

„Moon Music“ излезе в магазините и в стрийминг платформите. Албумът, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, може да бъде закупен тук.