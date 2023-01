Chico Rose привлича Afrojack и Mougleta за общ трак

След година, изпълнена с поредица от издания и глобални турнета, Chico Rose привлича Afrojack и Mougleta за завладяващия сингъл чрез Spinnin’ – „Alone Again“.

Оформен още от ранна детска възраст в семейство, което възхвалява електронната музика и активно свири на музикални инструменти, Chico Rose изразява ранните години на музикално влияние в уникална комбинация от хаус и техно горещи парчета, които са издавани от лейбъли като Wall Recordings, Tomorrowland Music, Spinnin’ и Musical Freedom.

Известен с глобални хитове като “Sad” – предишнa колаборация с Afrojack, събрала над 86 милиона стриймвания в Spotify, Chico Rose е изтъкнат ветеран в индустрията. Той има зад гърба си сътрудничества с изпълнители като LUM!X, KSHMR, Robin Schulz, Black V Neck, Rudeejay и други. Неговата колаборация със 71 Digits – „Somebody’s Watching Me“, събра над 116 милиона стриймвания в Spotify и получи подкрепа от страна на диджеи като Hardwell, R3HAB, Dimitri Vegas & Like Mike, Lucas & Steve, Martin Garrix и други.



Суперзвездата, носител на награда „GRAMMY“ – Afrojack, добавя характерното за него хитово звучене в „Alone Again“. Оглавилият класациите продуцент беше обявен от „Rolling Stone“ за един от 50-те най-важни хора в света на електронната денс музика, той също така беше включен в музикалния списък „30 under 30“ на „Forbes“ и стана вторият диджей в историята, който получи звезда на холивудската Алея на славата благодарение на световни хитове като сингъла с Wrabel – „Ten Feet Tall“, който до момента е събрал над 156 милиона стриймвания в Spotify. Неговият сингъл „All Night (feat. Ally Brooke)“ оглави американската денс радио класация и събра над 40 милиона стриймвания, а „Hero“ с David Guetta събра над 70 милиона стриймвания в Spotify и осигури на Afrojack четвъртата му номинация за награда „GRAMMY“ за най-добър денс/електронен запис.

Снимка: Spinnin' Records

Междувременно, извисяващите се кристалночисти вокали на базираната в Берлин певица и автор на песни – Mougleta, носят перфектната доза поп настроение в „Alone Again“. Вдъхновявайки се от скитащия се Маугли от „Книга за джунглата“ за сценичното си име, след като се мести непрекъснато между Бейрут, Бостън, Дубай, Торонто и много други, тя изразява своите глобално оформени влияния в колаборации с изпълнители като Robin Schulz за сингъла „Rockstar Baby“, който спечели на изпълнителката място на корицата на главен плейлист в Spotify. Затвърждавайки международното си присъствие, Mougleta издаде сингъла “Rocket Ride” с K-pop сензационната група OH MY GIRL и известния немски диджей Kianu Silva, а сингълът ѝ „Nice to Meet You“ беше включен в саундтрака на телевизионна поредица по ABC.

Сега, създавайки дръзко и чувствено завладяващо парче с потенциал да стане хит, Chico Rose привлича Afrojack и Mougleta, за да сподели един предвестник на самоувереност след раздялата. Разчитайки на завладяващи, бавни бас линии и драматични звукови пейзажи с нотка на поп настроение, „Alone Again“ е горещ клубен хит с неустоим чар.

„Alone Again“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.