Честит празник на българските пожарникари!

Малко преди началото но учебната година и събитието на "Отново на училище с радио N-JOY", водещата на шоуто от "10 до 2" Нейа разговаря с инспектор Стефани Йосифова от "Пожарна безопасност и защита на населинието".

Специалистът отговори на въпросите:

Какво е необходимо родителите да научат децата си, как да ги подготвят да избягват инциденти и какво е важно да им се каже, ако трябва да реагират в неочаквана ситуация?

Има ли поредица от действия, които да се спазват при възникване на пожар или друга аварийна ситуация?

Ако пожарът все пак е в непосредствена близост до нас, гори или е задимено, какво трябва да направим?

Какви превантивни мерки можем да вземем, за да избегнем огнено бедствие?

На 14 септември е празникът на българските пожарникари. Честит празник!