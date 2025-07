В Метарубриката днес Инспектор N-JOY и неговият гост Емил Гигов говориха за честата смята на технологичните устройства, които притежаваме.

Защо е важно да внимаваме и да не си купуваме толкова често в технологични джаджи - отговорът на този въпрос може да чуете в аудиофайла на страницата.