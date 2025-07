В началото на седмицата отново се срещаме с Деница Красимирова, за да разберем какво ни предстои в астрологичен план.

Астрологът и Инспектор N-JOY обсъдиха важността на датата 7 юли.

Днес се случва един от най-вълнуващите астрологични транзити на десетилетието - навлизането на планетата Уран в знака на Близнаци.

Какво ни носи това - научете в аудиофайла на страницата.