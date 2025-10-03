Cher представя концертния албум „The Farewell Tour“

Чествайки едно от най-запомнящите се турнета в историята, Cher представя за първи път класическия си концертен албум „The Farewell Tour“ на 2LP винил и в стрийминг платформите. Ексклузивното физическо издание е достъпно на яркорозов и лилав 2LP винил.

Cher обяви албума на живо, като сподели спиращия дъха и зашеметяващ запис на живо на „All I Really Want To Do“. Песента, написана от Bob Dylan, беше първият ѝ самостоятелен хит през лятото на 1965 г. Слушайте ТУК и гледайте видеото на живо ТУК.

Новоремастерираната и вечна колекция съдържа три парчета – „Save Up All Your Tears“, „We All Sleep Alone“ и „Different Kind of Love Song“, които преди това бяха включени само в наградения с награда EMMY® специален и мултиплатинен концертен филм „Live! The Farewell Tour“.

През 2002 г. носителката на награди „Оскар“ и „GRAMMY“ е въведена в Залата на славата на рокендрола и почетен член на Център „Kennedy“, предприема турнето „Living Proof: The Farewell Tour“, обикаляйки света с изумителните 325 концерта. Шоуто влиза в историята, след като Cher постига световния рекорд на Гинес за „Най-печелившото турне на жена изпълнител“ по това време. Тя документира това спиращо дъха турне с „Live! The Farewell Tour“ и съпътстващия го албум със същото име и запечатва наелектризиращото и незабравимо изпълнение на American Airlines Arena в Маями, Флорида, на 7 ноември 2002 г. Албумът излиза на пазара на 26 август 2003 г. и досега е достъпен само на CD...

22 години след първоначалното си издаване, „The Farewell Tour“ най-накрая прави първата си поява в дигиталните платформи и на винил. То съдържа оригиналните 18 песни, както и три бонус парчета: „Save Up All Your Tears“, „We All Sleep Alone“ и „Different Kind of Love Song“. Турнето проследява завладяваща пътна карта през нейния влиятелен и неподражаем каталог, подчертан от завладяващите изпълнения на „Believe“, „If I Could Turn Back Time,” “Just Like Jesse James“, “All Or Nothing,” наред с други. Представяйки всеки аспект от нейното творчество - от класически албуми до музика за филми, телевизия и театър, „The Farewell Tour“ включва и специален сърдечен трибют към „The Sonny and Cher Show“.

Миналата година Cher представи албума „Forever“, обхващащ цялата ѝ кариера, като специален двоен винилов пакет и едно CD издание. Също така беше придружен от дигитално издание на „Forever Fan Edition“. Cher беше въведена и в Залата на славата на рокендрола® и завърши годината с аплодираната си автобиография „CHER: The Memoir, Part One“, която зае първото място в списъка с бестселъри на „Ню Йорк Таймс“.

Слушайте "The Farewell Tour“ чрез Warner Records.

Снимка: Орфей Мюзик

TRACKLISTING

1. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

2. Song for the Lonely

3. All or Nothing

4. I Found Someone

5. Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

6. All I Really Want To Do

7. Half-Breed

8. Gypsys, Tramps & Thieves

9. Dark Lady

10. Take Me Home

11. The Way of Love

12. After All

13. Just Like Jesse James

14. Heart of Stone

15. The Shoop Shoop (It’s in His Kiss)

16. Strong Enough

17. If I Could Turn Back Time

18. Believe

19. Save Up All Your Tears*

20. We All Sleep Alone*

21. Different Kind of Love Song*