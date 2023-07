Cher представи луксозно издание на свой албум

Приветстваният от критиката класически албум на Cher “It's A Man's World” вече е наличен като специален луксозен винилов бокс сет с ограничено издание, което включва ремастерирана версия на оригиналния британски албум с 14 песни на 2 дългосвирещи плочи, както и наскоро компилиран двоен дългосвирещ албум, съдържащ единадесет редки ремикси.

Четирите грамофонни плочи в кутията с ограничено издание са пресовани върху винил с различен цвят (червен, син, зелен и жълт). Кутията включва изключителна, номерирана литография на емблематична снимка на Cher. Версията D2C, продавана чрез официалния сайт на Cher, включва своя собствена изключителна литография. Луксозният албум е наличен и дигитално и като комплект от 2 CD. По-голямата част от ремиксите са налични дигитално и на винил за първи път. Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Записан за първи път в Лондон и издаден през 1995 г. албумът “It’s A Man’s World” се изкачи до топ 10 в Обединеното кралство, където получи златен сертификат. Дълго време считан от суперфеновете на Cher за един от най-добрите ѝ албуми за всички времена, “It's a Man's World” включва синглите „Walking In Memphis“, „One By One“, „Not Enough Love In the World“, „The Sun Ain't Gonna“ Shine Anymore“ и „Paradise Is Here“. Jose Promis от “AllMusic” похвали албума като „един от най-хубавите на певицата, както и една от най-пренебрегваните и недооценени творби до момента“.

It’s A Man’s World – CD 1 and LPs 1&2

1. Walking In Memphis

2. Not Enough Love In the World

3. One By One

4. I Wouldn’t Treat a Dog (The Way You Treated Me)

5. Angels Running

6. Paradise Is Here

7. I’m Blowin’ Away

8. Don’t Come Around Tonite

9. What About the Moonlight

10. The Same Mistake

11. The Gunman

12. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore

13. Shape of Things To Come

14. It’s a Man’s Man’s Man’s World

It’s a Man’s World – Deluxe CD 2 and LPs 3&4

1. One By One (JF Vasquez Club Vocal Mix)

2. One By One (JR’s Pride Mix)

3. One By One (Piano Dub)

4. One By One (With Melle Mel)

5. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore (Trevor Horn Remix)

6. Walking In Memphis (Shut Up and Dance Vocal Mix)

7. Walking In Memphis (Baby Doc Mix)

8. Paradise Is Here (Garage Revival Mix)

9. Paradise Is Here (Sunrise Mix)

10. Paradise Is Here (Runaway Mix)

11. Paradise Is Here (Glow Stick Mix)