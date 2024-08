Cher анонсира компилационния албум "Forever"

Warner Records анонсира издаването на специална колекция от 21 красиво ремастерирани песни на Cher, подбрани лично от самата легенда, обхващащи нейната удивителна музикална кариера от седем десетилетия.

Специалният двоен винилов пакет ще бъде отпечатан върху сребърно фолио с кристално прозрачен винил. Ще бъде налична и конфигурация с едно CD.

След монументалния успех на неотдавнашния коледен албум на Cher и въвеждането ѝ тази година в Залата на славата на рокендрола, моментът на издаване на първата компилация на Cher от Warner от 20 години насам представлява честване на изключителната кариера на легендата.

„Forever“ включва хитове като „Believe“ и „If I Could Turn Back Time“, както и любимите на феновете „Song For The Lonely“ и „The Way Of Love“ – до нейния празничен #1 сингъл от 2023 г. – „DJ Play A Christmas Song”. Всяко поколение фенове на Cher ще има възможността да се наслади на тези класики, които са възстановени с любов от мастер записите.

В дигиталното издание „Forever Fan Edition“, което ще бъде налично във всички стрийминг платформи на същата дата, има 19 допълнителни парчета – ранни хитове на Cher като „The Beat Goes On“ и „I Got You Babe“, в допълнение с хитове от нейната епоха на 80-те и запис на живо на „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“, с който откри прощалното си турне.

Феновете на Cher ще имат шанса да се насладят на пълната версия на класиката „Take Me Home“, както и на други фаворити като „Welcome To Burlesque“, хитове на дансинга като „Dov'e L'Amore“ и „Woman’s World ”, както и завладяващата песен на Diane Warren – “You Haven’t Seen The Last of Me”.

Има и изключително редки песни, поискани от феновете, като „A Woman's Story“ – ремастерирана и налична в дигитален вид за първи път – след като преди това е издадена само като 45-инчов сингъл през 1974 г. Сред рядкостите е и „Still“ от нейния самостоятелно издаден албум с висока колекционерска стойност – „Not.com.mercial“, който беше наличен само на cher.com през 2000 г.

Пълен списък на песните от виниловия пакет и дигиталното издание на „Forever“ е посочен по-долу. Изданието е налично за предварителни поръчки.

Снимка: WMG





Cher ще бъде официално въведена в Залата на славата на рокендрола на 19-ти октомври и наскоро обяви издаването на дългоочакваната си автобиография „CHER: The Memoir, Part One“, която ще бъде пусната в продажба на 19-ти ноември. https://www.harpercollins.com/pages/cher.

Forever

1. Believe

2. If I Could Turn Back Time

3. Walking In Memphis

4. Song For The Lonely

5. Strong Enough

6. The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)

7. SOS

8. I Found Someone

9. Save Up All Your Tears

10. One By One

11. After All (Love Theme From Chances Are)

12. Heart Of Stone

13. The Way Of Love

14. I Hope You Find It

15. Take Me Home

16. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

17. Woman's World

18. Gypsys, Tramps & Thieves

19. Dark Lady

20. You Haven't Seen The Last Of Me

21. DJ Play A Christmas Song



Forever Fan Edition (Digital Release)

22. A Woman's Story

23. Love And Understanding

24. All Or Nothing

25. Different Kind Of Love Song

26. Just Like Jesse James

27. We All Sleep Alone

28. The Music's No Good Without You

29. Dov'e L'Amore

30. Still

31. Welcome To Burlesque

32. One Of Us

33. I'd Rather Believe In You

34. Move Me (Cher & Gregg Allman)

35. I Paralyze

36. The Beat Goes On

37. Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

38. Baby Don't Go

39. I Got You Babe

40. I Still Haven't Found What I'm Looking For (Live from The Farewell Tour)