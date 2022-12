Chef Севда Димитрова ни помага да оставим нулев отпадък след голямото готвене

В рубриката "Вкусът на празниците" Chef Севда Димитрова обръща внимание на нулевия отпадък и ни дава рецепта за олио (зехтин) от дръжки на магданоз или моркови.

"Времената, в които живеем, правят избора ни по-лесен, но това понякога ни обърква и да купуваме прекомерно количество продукти, които след това често се развалят и изхвърляме.

Друга, често допускана грешка, е да изхвърляме части от продуктите, защото просто не знаем какво да правим с тях, а в някои случаи дори не подозираме, че са ядливи. Така, без да се замислим изхвърляме в коша за боклук много продукти, вкус, нечий труд и средства.

Например, кората на пармезана може да я сложите докато готвите някакво ястие, за да пусне аромата и вкуса си и чак тогава да я изхвърлите. Същото важи и за дръжките на доматите – завържете ги в чиста марля, пуснете ги в доматения сос, докато го готвите и после отстранете.

Ние в ресторанта се опитваме когато вземем даден продукт да го използваме изцяло, без да изхвърляме нищо, т.е. да имаме нулев отпадък.

Да вземем например нещо много обикновено - връзка моркови. От дръжките може да се направи олио, а листата да се приготвят на песто, мариноват на туршия, да се направят на чипс и т.н., вместо да се използват само морковите, а всичко останало да отиде в кофата за боклук.

Лесно можем да си създадем навик да събираме в една купа различни дръжки, обелки от моркови, лук, чесън и други продукти и с тях да си направим зеленчуков бульон, който да използваме за други ястия.

Измийте добре глава целина преди да я използвате, обелете я със зеленчукова белачка. Целината използвайте по предназначение, а обелките изпържете на чипс във фритюрник или зарята на 160 градуса мазнина. Извадете върху кухненска хартия, посолете. Ще се изненадате колко вкусен чипс се получава.

Ето и една много бърза и лесна рецепта за олио (зехтин) от дръжки на магданоз или моркови:

75 гр. дръжки

250 мл. олио с неутрален вкус

Блендираме дръжките и олиото. Изсипваме в подходящ съд и на ниска температура нагряваме докато мазнината не се раздели от зеленчука (почти трябва да заври). След това оставяме да се отцеди през чиста марля, охлаждаме и съхраняваме в хладилник. Олиото може да се използва за овкусяване на салати, супи или други ястия.

Важно е да мислим за продуктите, докато готвим, да ги уважаваме.

Забавлявайте се, експериментирайте, споделете с приятели!" - Chef Севда Димитрова.

