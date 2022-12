Chef Севда Димитрова подарява радост в бурканче

В рубриката "Вкусът на празниците" Chef Севда Димитрова разкри предпочитания от нея избор на подарък за близък човек.

Седмици преди Коледа постепенно витрините на магазините се изпъстрят с украса и светлини, подготвяйки ни за предстоящия празничен сезон. Мнозина се впускат в покупки от рано, а други оставят избора на подаръци за последния момент. В крайна сметка обаче и едните, и другите, често подхождат към този период от годината по консуматорски начин.

По този повод водещата на рубриката - Нейа и Chef Димитрова обсъдиха темата за възпитаването на вкуса - било то за пазаруване, за отношение към приготвянето на храната или за общуването с хората около нас.

Кулинарката разкри, че за нея най-важно е личното отношение. За това тя предложи на слушателите да сътворят нещо със собствените си ръце, което да подарят на близките си.

"Аз лично бих била изключително щастлива, ако някой ми спести поредните чорапи или блуза и ми подари, например, домашно сладко, което е направено с прекрасни сезонни плодове. Може да кажем да бъде сладко от портокали с някакъв ароматен алкохол вътре и с много хубави подправки. Тези неща не бива да се подценяват. Те могат да докоснат душата на любим човек".

Chef Севда Димитрова също така сподели как тя е изненадвала близък: "Аз съм подарявала смес за коледни сладки на приятел, на когото не му се занимаваше да търси рецепта и след като дълго време обсъждахме коя е най-добрата, аз реших да я затворя в буркан. Да подредя всички сухи съставки една над друга в буркана и написах ръчно рецептата и стъпките, които трябва да следва при изпълнението й, за да му се получи. Разбира се имаше няколко изпечени коледни сладки - да следва примера как трябва да изглеждат в завършен вид и ако случайно не му се случат нещата да има резервен вариант".

По думите й това е един много сладък подарък, който почти не струва нищо. Той е просто отношение: "За това не са необходими нито много средства, нито много продукти, нито огромен набор от знания. Важното е да има отношение, защото в крайна сметка празниците са за споделяне и именно това е, което остава, след приключването им".

Чуйте целия разговор с Chef Севда Димитрова в аудиофайла на страницата.