"Час, изпълнен с плам" и "Момичето жерав"

В рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни ни предлагат още две четива.

За големите заглавието е на френската писателка Мюриел Барбери - "Час, изпълнен с плам". Заглавието много ще се хареса на четящите, защото става дума за тихото щастие от живота по японски.

С малчуганите също оставаме с красотата на Япония и за тях е книгата "Момичето жерав" - адаптирана от любими японски приказки, в която ни пренасят илюстрации от Лин Уан. Автор на това издание е Къртис Манли. Историята тук има две лица къде ни отвежда алчността и къде ни води любовта.

Чуйте повече за двете книги в аудиофайла на страницата.