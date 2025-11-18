Charli XCX издава сингъл от предстоящ албум

Charli XCX издава „Chains Of Love“.

Парчето ще бъде част от новия албум на певицата „Wuthering Heights“, написан за дългоочаквания предстоящ филм на Emerald Fennel от Warner Bros. Pictures, само в кината от 13 февруари 2026 г.

По-рано тази седмица Charli разкри първата част от албума с участието на John Cale от “The Velvet Underground”.

Смела и оригинална интерпретация на една от най-великите любовни истории на всички времена, „Wuthering Heights“ на Emerald Fennell, с участието на Margot Robbie в ролята на Cathy и Jacob Elordi в ролята на Heathcliff, чиято забранена страст един към друг се превръща от романтична и опияняваща в епична история за похот, любов и лудост.

Снимка: WMG

В началото на следващата година Charli ще участва в „The Moment“ на A24. Базиран на оригинална идея на Charli и режисиран от Aidan Zamiri, филмът е първата копродукция от новото ѝ начинание studio365.

Освен това, Charli ще участва в римейка на култовия хорър от 1978 г. „Faces of Death“ на Daniel Goldhaber, еротичния трилър на Greg Araki „I Want Your Sex“, предстоящия независим филм на Cathy Yan „The Gallerist“, фентъзито на Julia Jackman „100 Nights Of Hero“, сатиричния екшън на , Romain Gavras’ „Sacrifice“ и интимната драма на Pete Ohs „Erupcja“.

Можете да поръчате предварително албума „Wuthering Heights“, който ще излезе в петък, 13 февруари, чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.