Charli xcx издава нова версия на албума Brat

Charli xcx издава ‘Brat and it's completely different but also still brat’.

Чисто новата версия на одобрения от критиката албум на Charli, който излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик, включва преработени и иновативни версии на парчета от „BRAT“ и участието на изпълнители като Julian Casablancas, Bon Iver, The 1975, Shygirl, Ariana Grande, Caroline Polachek и други.

За да отбележи издаването на „Brat and it’s totally different but also still brat“, Charli представи завладяваща звукова скулптура в „Storm King Arts Center“ в Ню Йорк.

Нетърпеливи фенове веднага посетиха прочутия музей и скулптурен парк, за да видят физическото възпроизвеждане на новия ѝ албум с размери надхвърлящи 9 x 9 метра, включващо и аудио от проекта. След това Charli организира интимно парти за слушане с присъстващите късметлии, пускайки нова музика, докато говореше за избрани песни от изданието. Събитието беше със стрийминг на живо в наскоро възобновения канал Twitch Music.

Charli издаде своя емблематичен, аплодиран от критиката шести студиен албум – „BRAT“, през юни, оставяйки трайна следа върху културния дух в течение на процеса. Обявена за „шедьовър“ от „The Guardian“, по време на смелата кампания Charli предизвика задръствания в цял свят с нейните изненадващи „PARTYGIRL“ диджей сетове, взриви интернет с хитови видеоклипове и изненадващи колаборации с изпълнители като Billie Eilish, Lorde, Addison Rae, Robyn, Yung Lean, Julia Fox, Chloë Sevigny и Rachel Senno и въведе нов зелен тренд в социалните мрежи.

Албумът беше номиниран за наградата „Mercury“ за 2024, а „Guess featuring Billie Eilish“ дебютира под номер 1 в официалните класации за сингли в Обединеното кралство през август, превръщайки Charli в първия британски изпълнител, оглавил класациите за сингли тази година.

Charli в момента е на път с дългогодишния си сътрудник Troye Sivan за тяхното аплодирано съвместно турне в САЩ – „Charli xcx & Troye Sivan Present: Sweat“. След това тя ще се впусне в най-големите си хедлайн шоута в Обединеното кралство с разпродадени концерти през ноември и декември, преди да стане хедлайнер на „Laneway Festival“ в Австралия през февруари 2025 г.

През февруари Charli стартира кампанията за „BRAT“ със забележителен Boiler Room в Бруклин в Ню Йорк с A. G. Cook, George Daniel, Finn Keane и Doss. Шоуто счупи рекорда за най-голяма посещаемост на Boiler Room, с над 40 000 регистрирани души. Включвайки специални гост-изпълнители като Addison Rae и Julia Fox, шоуто бързо се превърна в един от най-забележителните моменти на годината. Можете да стриймвате „Boiler Room & Charli XCX Presents: PARTYGIRL“.

Паралелно с работата си по новия албум, Charli работи по множество филмови и телевизионни проекти след пробивния успех на парчето ѝ от саундтрака към „Barbie“ – „Speed Drive“, миналата година. Тя е изпълнителен продуцент на музиката за филма на A24 – „Mother Mary“, съвместно с Jack Antonoff и също така продуцира оригинална музика за сериала на Benito Skinner – „Overcompensating“, на Prime Video. Освен това Charli ще участва в римейка на Daniel Goldhaber на култовия филм на ужасите от 1978 г. „Faces of Death“ и в еротичния трилър на Greg Araki – ‘I Want Your Sex’.

Суперзвезда в авант-поп и електронната музика, Charli XCX, се превърна в емблематична фигура в изкуството, спомагайки за разширяването на пейзажа на поп музика през последното десетилетие, като с лекота създава пресечна точка между ъндърграунд и мейнстрийм с артистичната си продукция. В хода на една новаторска кариера, многостранно развитата изпълнителка печели одобрението на критиците за своя иновативен стил и предприемачески дух, променяйки поп културата в процеса с далновидния си подход.

Нейното продължително влияние бе затвърдено миналата година, когато Charli получи „Visionary Award“ на годишните награди „Ivor Novello“ в Лондон. Тя също така получи наградата „Powerhouse Award“ на церемонията на „Women In Music“ на „Billboard“ през март, както и наградата „ASCAP Global Impact Award“ през май.

‘Brat and it’s completely different but also still brat’ Tracklist:

Disc One

1. 360 featuring robyn & yung lean

2. Club classics featuring bb trickz

3. Sympathy is a knife featuring ariana grande

4. I might say something stupid featuring the 1975 & jon hopkins

5. Talk talk featuring troye sivan

6. Von dutch a. g. cook remix featuring addison rae

7. Everything is romantic featuring caroline polachek

8. Rewind featuring bladee

9. So i featuring a. g. cook

10. Girl, so confusing featuring lorde

11. Apple featuring the japanese house

12. B2b featuring tinashe

13. Mean girls featuring julian casablancas

14. I think about it all the time featuring bon iver

15. 365 featuring shygirl

16. Guess featuring billie eilish

Disc Two

1. 360

2. Club classics

3. Sympathy is a knife

4. I might say something stupid

5. Talk talk

6. Von dutch

7. Everything is romantic

8. Rewind

9. So I

10. Girl, so confusing

11. Apple

12. B2b

13. Mean girls

14. I think about it all the time

15. 365

16. Hello goodbye

17. Guess

18. Spring breakers