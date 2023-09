Cardi B се завръща с нов сингъл

Cardi B се завръща, за да завърши лятото с най-новия си сингъл „Bongos“, с участието на Megan Thee Stallion.

Носителката на наградата Grammy и суперзвезда с диамантени продажби придружи песента с цветно видео, режисирано от Tanu Muino. Действието във видеото се развива в собствения облян в слънце оазис на Cardi B, включващ асортимент от ослепителни танцьори, обграждащи емблематичното дуо навсякъде. “Bongos” пристига заедно с ограничено издание на CD за сингъла.

Сингълът пристига заедно с обявяването на историческите 12 номинации на Cardi B на предстоящите тазгодишни BET Hip-Hop Awards. Заедно с 21 Savage за най-награждаван изпълнител, нейните номинации включват: две номинации за “Най-добро хип-хоп видео и Най-добра колаборация” и две номинации за “Песен на годината” и “Sweet 16”, “Най-добър представенa песен“, “Най-добър изпълнител на живо, автор на песни на годината, хип Хоп изпълнител на годината и Hustler на годината”.

„Bongo“ идва след спиращата дъха снимка на Cardi B за “Vogue” в Мексико и Латинска Америка за корицата на известния септемврийски брой. Спиращата дъха снимка на корицата беше придружена от задълбочено, интимно интервю, което можете да прочетете TУК. И сингълът, и кавърът служат като продължение на сътрудничествата ѝ с нейни рап колеги. Някои от тях включват платинено сертифицирания „Tomorrow 2“ на Glorilla, златоно сертифицирания „Put It On The Floor“ на Latto, „Jealousy“ на Offset и „Point Me 2“ на FendiDa Rappa.

Преди “Bongos” двете изпълнителки пуснаха историческата и хитова сензация “WAP”. „WAP (Feat. Megan Thee Stallion)“ утвърди Cardi B като един от най-популярните изпълнители на Apple Music за всички времена, спечелвайки най-високия дебют на платформата от жена изпълнител, както и най-бързо издигналата се до #1 песен в историята на Apple Music от жена изпълнител. Освен това става №1 в Billboard Hot 100 и достига №1 на радио станциите с формат Rhythmic и достига №2 на радио станциите с формат Urban. “WAP” също спечели награда за „Любима песен - Рап / Хип-хоп”, на “Американските музикални награди” и спечели “Най-добро сътрудничество и видео на годината на BET Awards”. Също така беше номиниранa за “Сътрудничество на годината” на Американските музикални награди, номиниранa в пет категории на MTV Video Music Awards и номиниран за най-добър музикален видеоклип на iHeart Music Awards. Видеото вече е достигнало над 510 милиона гледания, а аудиото вече има над 3 милиарда стриймвания.

“Bongos” е издаден чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Cardi B е сред най-значимите музикални артисти на всички времена, независимо от жанр, пол или поколение – всичко това е постигнато за по-малко от десетилетие. Някои от нейните отличия включват най-много сингли №1 (5) в Billboard Hot 100, първият водещ изпълнител, оглавил Billboard Global 200 с албум, който е продал 100 милиона сертифицирани единици, най-много диамантено сертифицирани песни (3) от RIAA и най-много песни с милиард стриймвания в Spotify, включително най-стриймвания женски рап албум. През 2023 г. Cardi B остава доста активна с участието си в реклама на Beats By Dre през миналия май и сътрудничеството й с Whipshots вижда нов аромат за тази есен: “Pumpkin Spice”. Cardi и Offset също се появиха в рекламата на McDonald’s Super Bowl 2023 г., обявявайки първото по рода си дуетно хранене на знаменитости.

Cardi B е сред музикални артисти с най-значими постижения на всички времена. Тя е най-сертифицираната рапърка на всички времена в класацията на RIAA за „Най-добри изпълнители (дигитални сингли)“, рап изпълнителката е с най-много диамантени сертификати на RIAA и единствената рапърка с множество милиарди стриймъри в Spotify, където нейният оглавяващ класациите, носител на награда GRAMMY®, четирикратно платинено сертифициран от RIAA дебютен албум – “Invasion of Privacy”, остава най-стриймваният албум на жена рап изпълнител до момента.

Всичките 13 песни от “Invasion of Privacy” вече са сертифицирани най-малко с платина, а хитовият албум от 2018 г. включва и създаващата история диамантено сертифицирана „Bodak Yellow“. Нейният обширен списък от награди, номинации и високопоставени отличия в момента включва общо девет номинации за награда GRAMMY®, осем музикални награди Billboard, шест световни рекорда на Гинес, пет награди Spotify One Billion Streams, две награди ASCAP Songwriter of the Year, осем ASCAP Pop Музикални награди, 23 ASCAP Rhythm & Soul Music Awards, шест Американски музикални награди, четири MTV Video Music Awards, три iHeartRadio Titanium Awards, шест BET Awards, 14 BET Hip Hop Awards, включване в „TIME100: 100-те най-влиятелни хора за 2018 г.“ на TIME ”, обявена от Entertainment Weekly за „Изпълнител на годината” за 2018 г. и за „Жена на годината” от Billboard за 2020 г., заедно с безброй други триумфи. Миналата година тя беше обявена за емблематична лайфстайл марка за първия по рода си творчески директор в резиденцията на Playboy и член-основател на платформата, ръководена от творци на Playboy. Оттогава Cardi B има безброй изпълнения, включително сингъл с платинен сертификат, „Tomorrow 2“ с Glorilla и със златен сертификат „Put It On The Floor“ с Latto.