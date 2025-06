Cardi B се завръща с нова песен

Cardi B се завръща с ново парче.

Публикацията за „Outside" в социалните мрежи вече предизвика огромен интерес, като е събрала над 410 000 харесвания, над 12 000 коментара и над 39 000 споделяния. Cardi B e с над 163 милиона последователи в Instagram, като инерцията продължава да расте.

Новият горещ химн идва след участието на Cardi на партито на Spotify Beach в Кан на 18 юни, където тя дебютира с „Outside“ за първи път. Освен това, Cardi ще има изпълнение това лято на фестивала LadyLand в Бруклин, Ню Йорк, на 27 юни.

Сингълът „Enough (Miami)“, издаден през март 2024 г. е пламтящо парче и перфектното издание за начало на ваканцията. „Enough (Miami)“ е придружен от динамично видео (режисирано от: Patience Harding) след предишното издание на Cardi - „Like What (Freestyle)“. И двата записа послужиха като продължение на новаторското ѝ сътрудничество с Megan Thee Stallion - „Bongos“.

Преди „Bongos“, двете изпълнителки издадоха историческия хит „WAP“. През 2020 г. тази хитова песен (с участието на Megan Thee Stallion) утвърди Cardi B като една от най-популярните изпълнителки на Apple Music за всички времена, спечелвайки най-високия дебют на жена изпълнител в историята на платформата, както и най-бързо достигналата номер 1 песен на жена изпълнител в историята на Apple Music. Тя също така достигна номер 1 в Billboard Hot 100 и се издигна до номер 2 в радиостанциите с формат urban. „WAP“ спечели и наградата за „Любима песен - Рап / Хип-Хоп“ на American Music Awards и спечели наградата за „Най-добра колаборация и Видео на годината“ на BET Awards. Тя беше номинирана и за „Колаборация на годината“ на American Music Awards, номинирана в пет категории на MTV Video Music Awards и номинирана за „Най-добро музикално видео“ на iHeart Music Awards. Видеото вече е достигнало над 550 милиона гледания, а аудиото има над 3,7 милиарда стриймвания.

Снимка: Орфей Мюзик

„Outside“ вече е достъпна навсякъде и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България

ЗА CARDI B:

Cardi B е един от най-значимите изпълнители на всички времена, независимо от жанр, пол и поколение. Всичко това е постигнато за по-малко от десетилетие. Привидно безкрайният ѝ списък с постижения включва обявяването ѝ за най-високо сертифицираната жена рапър на всички времена в класацията на RIAA “Top Artists (Digital Singles)”, също така е обявена за рап изпълнителката с най-много диамантени сертификати и единствената жена рапър с няколко милиарда стриймове в Spotify. Именно там нейният четирикратно платинен албум – „Invasion of Privacy“ е оглавил класациите, носител е на награда Grammy и остава най-стриймваният албум на жена рапър. Всички 13 парчета от „Invasion of Privacy“ са отличени с поне платинен сертификат.

Освен това разбиващият албум от 2018 година включва легендарното, получило диамантен сертификат (десеторно платинено) парче “Bodak Yellow“. Обширният списък от награди, номинации и други високи отличия на изпълнителката до момента включва: десет номинации за наградите „Grammy“, осем награди „Billboard Music Awards“, шест пъти влиза в „Световните рекорди на Гинес“, пет награди на Spotify “One billion streams” ( 1 милиард стриймове), две награди на ASCAP за “Текстописец на годината“, седем награди на ASCAP в категория „Поп музика“, двадесет и три награди на ASCAP за „Ритъм и соул музика“, шест Американски музикални награди, четири награди на MTV за музикален видеоклип, три награди „Titanium Awards” на iHeartRadio, шест награди „BET Awards”, четиринадесет награди “BET Hip Hop Awards”, включване в списъка с най-влиятелни хора за 2018 година на списание „Time” – “TIME100: The 100 Most Influential People of 2018“, обявена от списание „Entertainment weekly” през 2018 година за „Изпълнител на годината“, също така и за „Жена на годината“ от списание “Billboard” през 2020 година и още безброй други успехи. Миналата година тя беше обявена за първия креативен директор и основател на новата творческа платформа на „Плейбой“ за легендарен лайфстайл бранд. Оттогава Cardi B участва в безброй съвместни колаборации, включително платинения сингъл „Put It On The Floor Again“ с Latto.