Burna Boy разкри официалното видео на “Common Person”

Burna Boy издаде официално музикално видео към трака “Common Person”.

Любимото на феновете парче е част от албума Love, Damini.

Burna Boy e номиниран за Най-добро голбално музикално изпълнение за златно сертифициарния си хит “Last, Last” и за Най-добър глобален албум със своя шести студиен албум Love, Damini на предстоящите 65-и годишни GRAMMY награди. Те ще бъдат излъчени на живо тази неделя, 5 февруари в 8pm ET/5pm PT по CBS & Paramount+ и ще се състоят в Crypto.com Arena в Los Angeles, Калифорния.

Тазгодишните номинации маркират 3-тата последователна година, през която Burna печели номинация. Преди това той беше награден с наградата за Best Global Music Album за своя пети студиен албум, Twice As Tall, на 63-тите годишни награди GRAMMY (превръщайки го в първия изпълнител, който печели в преименуваната категория) и номиниран за Best Global Music Performance на 64-тите годишни награди GRAMMY за своя запис с Angelique Kidjo, “Do Yourself”.

Burna Boy наскоро имаше изпълнение в шоуто на Rihanna - Savage x Fenty Vol. 4, който се стриймва ексклузивно в Amazon Prime, заедно с глобалните супер звезди Anitta, Don Toliver и Maxwell. Burna Boy също така спечели своето първо #1 в Urban радиостанциите с “Last, Last". The African Giant също така получи номинация за 2022 Aмерикански музикални награди за категорията “Favorite Afrobeats Artist”.

Burna Boy продължава да достига нови върхове със своя шести студиен албум Love, Damini, маркирайки своя най-висок дебют в САЩ в класацията Billboard Top 200, позиционирайки се на върха на класацията Billboard U.S Afrobeats Songs за 8 седмици и продължавайки да катери класацията на Rhythm радиостанциите.

Албумът също продължава да расте в международен аспект, като стана #2 във Обединеното кралство и Нидерландия и #1 албум Apple Music в 47 страни. Love, Damini беше селектиран като The New York Times’ Critics Pick с допълнителни овации от Rolling Stone, Billboard, Vulture, Variety и много други.