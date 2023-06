BTS празнуват годишнина с книга

BTS отварят нова страница от своето съществуване.

Кей поп звездите, които в момента са в пауза от правенето на музика, ще издадат Beyond The Story - специална книга за отбелязване на 10-ата годишнина на групата.

Според лейбъла на момчетата Beyond The Story: 10-Year Record Of BTS е планирана за издаване на 9 юли, за да съвпадне с „Денят на ARMY“.

Книгата „демонстрира техните усилия, трудности и растеж, започвайки от първото събиране на групата до превръщането им в поп икони на 21-ви век“, се казва в изявление на BigHit Music. „Промените и напредъкът в K-pop индустрията също се обсъждат в него“.

За да създадат шум, BigHit Music споделиха официален трейлър, който разбива пътуването на групата към успеха в седем части: „Seoul“, „Why We Exist“, „Love, Hate, Army“, „Inside Out“, “A Flight That Never Lands”, “The World Of BTS” и “We Are”.

Книгата ще бъде публикувана на 23 езика, включително корейски и английски, като предварителните поръчки вече са отворени.

За да отпразнуват важната си годишнина, Bangtan Boys подариха на феновете си от ARMY музикално видео изпълнение на живо във вторник, 13 юни, за последния си сингъл “Take Two”. Парчето е второто издание на BTS за годината.На 12 май момчетата пуснаха “The Planet”, сингъл за саундтрака на Bastions.

Също така, 10-годишнината на BTS FESTA ще започне в събота, 17 юни в Сеул, Южна Корея. Събитието ще бъде отворено за обществеността и ще се проведе на Yeouido.

Откакто избухнаха преди десетилетие, BTS се очертаха като една от най-популярните групи от своето поколение. По пътя те счупиха рекорди и спечелиха шест номер 1 сингъла в Billboard Hot 100, включително номинираните за Грами сингъли „Dynamite“ и „Butter“. В Billboard 200 групата отбеляза шест титли номер 1 само за пет години.