Bruno Mars добави още 30 дати към своето турне

В сряда (14 януари) Bruno Mars добави още 30 дати към своето романтично турне.

Музикантът се готви да донесе малко романтика в градове по целия свят, а Anderson .Paak, RAYE и други големи имена идват с него. Суперзвездата разкри в четвъртък сутринта (8 януари), че турнето му „Romantic“ ще започне през април след издаването на новообявения му албум „The Romantic“.

Турнето, което ще продължи до средата на октомври, ще включва концерти на Mars по стадиони в Северна Америка, Канада и Европа. Неговият колега от групата Silk Sonic ще бъде гост на всички концерти, докато певицата от „Where Is My Husband!“ RAYE, Виктория Монет и Леон Томас ще се редуват като подгряващи изпълнители на различни дати.

Феновете вече могат да се запишат за предварителна продажба на билети, която започна на 14 януари на уебсайта на Mars. Общата продажба започна на 15-ти. Новината за турнето на Mars идва след съобщението му, че след 10 години най-накрая се завръща с четвъртия си солов албум.

The Romantic ще излезе на 27 февруари, цяло десетилетие след последния му албум, 24K Magic от 2016 г. Но въпреки че е минало известно време, откакто е издал солов албум, 16-кратният носител на Grammy е всичко друго, но не и непродуктивен през последните години.

С .Paak той сформира Silk Sonic през 2021 г., а дуото постигна хит номер 1 в Billboard Hot 100 същата година с „Leave the Door Open“. Само през 2025 г. Mars завърши с два от най-големите хитове на годината, като дуетът му с Lady Gag „Die With a Smile“ завърши на номер 1 в класацията Hot 100 на Billboard за края на годината, а колаборацията му с ROSÉ „APT“ се класира на номер 9.