Brave пуска нов сингъл

Това е първото сътрудничество между WM SEE и трикратно платиненият победител - Brave.

Предстоящата песен "Memories" говори за връзка, която е отминала, за хубави спомени, които все още могат да присъстват във всяко човешко същество. Brave показва на слушателите силата на хубавите спомени, а също така ни кара да осъзнаем колко сила внасят в работата и себеразвитието. Тази EDM песен отговаря на всички условия за летен хит. Приятни, носталгични нотки, съчетани с топъл ритъм и енергични звуци на китарно звучене и промяна в ритъма, отвеждат слушателя в света на ваканционни спомени и приключения, които всеки от нас някога е преживял.

ЗА BRAVE

Brave, това е Wojciech Gryglewicz, DJ и продуцент, роден във Варшава. От ранна възраст музиката е основното му хоби и интерес. От 2011 г. той е активен продуцент и специализира в денс музиката, а от 2014 г. работи като диджей. Кавърът му беше смел опит да пресъздаде хитовата песен на Stevie Wonder „I Just Called To Say I Love You“, с която той постигна огромен успех, като завладя всички радио и телевизионни станции в Полша. Песента е издадена от C-Wave Records и има награда за двойно платинен запис (ZPAV). През 2019 г. той отново постигна успех, този път с кавър на „Flames Of Love”.

Снимка: Орфей Мюзик

Сингълът "Memories" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.