Ronan Keating от Boyzone разкри, че групата няма планове за дългосрочно събиране

Ronan Keating настоя, че Boyzone нямат планове да правят нова музика или да обикалят света отново.

Ирландската момчешка група - съставена от Keith Duffy, Shane Lynch и Mikey Graham - ще изнесе еднократен концерт на стадион „Емирейтс“ в Лондон в събота, 6 юни 2026 г. Това ще е първото им изпълнение след концертите им в „Лондон Паладиум“ през 2019 г.

Феновете, които се надяват на пълноценно събиране, обаче ще бъдат разочаровани.

Keating, цитиран от „The Sun“, каза пред събралите се медии в Лондон тази седмица: „Няма нова музика и не събираме групата отново, за да обиколим света. Това е едно шоу в „Емирейтс“. Ако добавим още една вечер, невероятно, ще бъдат две вечери, но това ще е всичко. Няма да правим това шоу никъде другаде по света. Искаме хората да дойдат и да ни видят в „Емирейтс“.

48-годишният Ronan Keating каза защо турнето не е възможно: „Мисля, че вече не сме създадени за това. Честно казано, не можем да го направим“.

51-годишният му колега от групата Keith Duffy се пошегува: „Не сме деца и коленете му ги няма“.

Еднократният концерт беше вдъхновен от възторжените отзиви за документалния филм на хитмейкърите „Love Me For A Reason“ – „Boyzone: No Matter What“.

В изявление на групата се казва: „Наистина сме изумени и смирени от реакцията към документалния филм тази година. Любовта, която почувствахме от фенове по целия свят, ни вдъхнови да създадем заедно върховното преживяване, като хедлайнери на наше собствено стадионно шоу. Четиримата нямаме търпение да се изправим отново заедно и да се насладим на „One For The Road“.

Предварителната продажба на билети ще се проведе на 7 октомври в 9:00 ч., последвана от общата продажба в 9:00 ч. на 10 октомври.

Boyzone се разделиха за първи път през 2000 г., тъй като членовете им се насочиха към солови кариери, преди да се съберат отново през 2007 г.