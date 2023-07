Борислав Миланов разкри подробности за BREEZE FEST

Фестивалът BREEZE FEST предстои след дни и по този повод в обедното шоу по радио N-JOY водещата Нейка Димитрова - Нейа разговаря с Борислав Миланов, част от екипа на организаторите BPM events.

Като международен продуцент, които стои в основата на някои от най-големите успехи на България в Евровизия, Боби използва опита си в организирането на мащабни събития, каквото е и BREEZE FEST.

На 22 юли, за пръв път в България ще пристигат Black Eyed Peas, както и украинската сензация Иван Дорн.

Той разказа подробности за това какво е да се работи и преговаря със звезди от този ранг, както и какви са предизвикателствата пред организаторите.

BREEZE Fest е свежото име в българския фестивален живот, което още с първото си издание в Бургас успя да привлече култови имена от световния музикален бизнес. Превръщайки 22 юли в една от най-очакваните дати това лято на своите две сцени BREEZE Fest ще избухне с: Black Eyed Peas, група МОЛЕЦ, ДАРА, Папи Ханс, Мила Роберт, Керана и космонавтите и украинската сензация Иван Дорн, който също идва в България специално за фестивала.

Чуйте разговора на Нейа с Борислав Миланов в аудиофайла на страницата.