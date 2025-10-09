„Бон-Бон“ записаха манифест за смелостта с Дара Екимова

В своята юбилейна година „Бон-Бон“ изненадват с една от най-смелите си колаборации до момента – тази с Дара Екимова в песента „Назад“.

Сингълът е част от „30“ - първият по рода си български концептуален албум, създаден с участието на деца, с който групата отваря нова глава в музикалната си история. Китарата на Иван Лечев звучи като самостоятелен герой в тази приказка за смелостта да заявяваш себе си като артист независимо от възрастта и обстоятелствата.

„Когато писахме песента, се появи едно изречение, което не използвахме, но то описва най-добре всичко, което правим: „Творецът в мен в дворец не спи“, казва Сара Чакърова, перкусионист, идеолог и музикален продуцент на „30“. „Назад“, както и целият албум, показват, че детските мечти могат да звучат силно, зряло и вдъхновяващо. Нищо не става по-малко страшно - просто ние ставаме по-смели. С този проект обръщаме представите – децата не правят музика за фон, те са нейният двигател“.

Дара Екимова, един от най-вдъхновяващите млади изпълнители, автори и текстописци в родната поп музика, създава своя куплет и сама го записва в студио. “20 години по-късно пътищата ни с „Бон-Бон“ отново се събраха в тази песен.” споделя Дара, която също е била част от легендарната детска група. Милен Данков е хореограф и режисьор на видеото, реализирано съвместно с Радостин Събев - Шошо, които създават визуална картина на световно ниво. “Назад“ към своите бонбонски години се връща и цигуларката Далия Чолакова, включвайки се в създаването на текста.

Танцувален, модерен и смел в поп звученето си, „30“ носи послания за силата на мечтите, приятелството и куража да се развиваш с благодарност към всички по пътя. Колекцията включва 13 авторски песни, създадени от Сара Чакърова, LATIDA, Рози Караславова, B!ON, и децата от „Бон-Бон“. В проекта звучат и колаборации с обичани български артисти като Мария Илиева, Графа, LATIDA и Venci Venc’, които бяха представени с експлозивни концерти с лайв бенд в рамките на турнето „Нещо ново“. Финалът на голямата юбилейна обиколка на „Бон-Бон“ ще бъде в София в края на ноември, като подробности за събитието предстои да бъдат обявени.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Албумът „30“ е естествено продължение на мисията на „Бон-Бон“ - да създава проекти, в които децата са главни действащи лица, автори и носители на идеи. През годините групата оставя ярка следа с участия в Детската Евровизия, авторски телевизионни формати и мюзикъли, превърнали се в символ на качествено семейно забавление.