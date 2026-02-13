Боян Тодоров издава нов сингъл

Боян Тодоров представя новия си сингъл.

„Ще се върнеш“ е емоционална песен, вдъхновена от спомените за детството, порастването и стремежа да запазим връзката със себе си.

Проектът продължава личната и носталгична линия в творчеството на артиста и затвърждава авторския му почерк, съчетаващ искрен разказ и кинематографично мислене.

„Написах песента по време на разходка в Младежкия парк в Русе, когато ме връхлетя силна носталгия по дома и детството. Припевът се появи спонтанно и постави началото на една много лична история – обръщение към детето в мен“, споделя Боян.

Чрез „Ще се върнеш“ артистът отправя послание към слушателите да не губят връзка със своята искреност и вътрешна свобода. „Когато порастваме, често забравяме качествата, които са ни правили истински щастливи като деца. Тази песен е изповед към всички забравени деца, които живеят в уморените възрастни, и напомняне да не губим любопитството, смелостта и свободния дух“, казва той.

Песента излиза със силно въздействащо музикално видео, което Боян режисира сам. Оператор е Венцислав Тодоров, монтажът е дело на Девина Василева, а в реализацията участват близки приятели и съмишленици на артиста.

Видеото представя две паралелни реалности – цветния и свободен свят на детството и монотонното ежедневие на възрастните. В нестандартен прочит ролите са разменени – възрастните пресъздават децата, а децата влизат в ролите на възрастните. Двете линии се срещат на символично място – площадката пред блока.

„За пръв път поемам ролята на режисьор, продуцент и изпълнител едновременно. Процесът беше предизвикателен – 12 часа преди снимките трябваше спешно да сменим главния детски герой, но успяхме да намерим решение и да реализираме проекта точно както си го представях“, разказва Боян.

Песента е втори сингъл от предстоящия дебютен албум на артиста „Квартал Носталгия“, който ще излезе в рамките на тази година. През септември миналата година излезе и “Нощта умира сама”.

Снимка: Орфей Мюзик

Сингълът се разпространява във всички дигитални платформи от Warner Music чрез Орфей Мюзик.

***

Инфо за Боян Тодоров:

Боян Тодоров е български артист, който съчетава музика, театър и дигитално съдържание. Той има над 220 хиляди последователи в YouTube, като първото му видео е публикувано преди 11 години. Музикалният му път започва в детския състав на Държавна опера – Русе, където участва в постановките „Красавицата и Звяра“ и „Уестсайдска история“. По-късно става част от мюзикъла „Бодигард“ към Държавна опера – Варна, заедно с Орлин Горанов, а на следващата година участва и в мюзикъла „Дух“ с Милица Гладнишка. На сцената на Варненската опера се превъплъщава и в ролята на Джафар в „Аладин“, а в момента участва в спектакъла „Дракула“ с Христиана Луизу. През последните две години Боян работи върху първия си авторски албум, като музиката винаги е била основна движеща сила в живота му. Той е познат и с артистичното си амплоа Red Boy.