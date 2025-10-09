Близо 700 българи разкриха как пътуват в анкетата „Wizz Quiz“ на Wizz Air и радио N-JOY

Българите обичат да пътуват изгодно, а книгата или таблета са неизменна част от ръчния им багаж. Това показват резултатите от онлайн играта „Wizz Quiz“, организирана от Wizz Air и радио N-JOY по повод 20-годишнината на авиокомпанията в България. В нея се включиха близо 700 души, които разкриха своите навици, предпочитания и малки ритуали, които правят всяко пътуване по-специално. А друго проучване на авиокомпанията показа още, че Wizz Air е предпочитан избор сред българите на 26-35 години, значителна част от които пътуват редовно с авиокомпанията.

Подаръците, които носят духа на дома

Когато посещават приятели в чужбина, българите залагат най-вече на малките, но символични подаръци – ръчно изработени магнити и сувенири. Това е изборът на 38% от участниците в анкетата, които явно вярват, че именно тези дребни предмети носят духа на България. На второ място с 30% идва ракията – традиционният начин да „внесем топлина“ във всеки дом. Едва след това се нарежда емблематичното розовото масло (19%), с което се прославя страната по света, и лютеницата (13%), която напомня за домашния вкус и дългите летни дни.

Носталгията има лице

Българите са силно емоционално свързани със семейството и приятелите си. Над половината от анкетираните (54%) признават, че най-силната им липса в чужбина са хората. Данни на Wizz Air допълват, че българите пътуват най-много за посещенията при приятели и роднини. Въпреки това водещата нискотарифна авиокомпания у нас отчита и сериозен дял на туристическите пътувания, което от своя страна е доказателство и за нарастващото търсене на достъпни възможности за почивка. На второ място в проучването (25%) е природата – планините, морето и зеленината, които често остават в съзнанието като символ на дома. Едва след това идва храната (15%) – вкусната баница или свежите домати, които трудно се намират на друго място.

Снимка: Wizz Air

Стилът на пътуване: изгодно

Но ако трябва да определят стила си на пътуване, българите са категорични – 78% ловуват за най-евтините самолетни билети, което ги прави истински експерти в откриването на добри оферти. 17% залагат на минимализма и успяват да се съберат в малка чанта, а 15% не пропускат възможността да си направят селфи в самолета. Едва 1% признават, че държат да са първи на борда, избирайки „Качване на борда с приоритет“. Освен че търсят изгодни пътувания, българите продължават да бъдат силно привлечени от европейските дестинации. Проучване на Wizz Air показва, че Лондон (Великобритания) остава абсолютен фаворит сред българските пътници. Веднага след него в челната четворка се нареждат Дортмунд и Меминген (Германия) и Айндховен (Нидерландия). Класацията допълват още ключови дестинации като Брюксел (Белгия), Милано (Италия), Хамбург (Германия) и Барселона (Испания).

Ръчният багаж носи и настроение

Най-много от анкетираните (43%) не тръгват на полет без книга или таблет, с които да се потопят във филм, сериал или нов роман. На второ място (30%) са слушалките – знак, че музиката е един от задължителните спътници при пътуване. За една пета от пътниците (20%) най-важно е да имат нещо за хапване, което да направи пътуването по-уютно. А 6% не излизат от дома без възглавничка за пътуване – доказателство, че комфортът и дрямката също са важни за българите. Данни на Wizz Air разкриват още, че един на всеки двама пътници предпочита и по-голямо спокойствие, като добавя чекиран багаж към резервацията си.

Играта „Wizz Quiz“ зарадва четирима късметлии с ваучери за полети, а последвалият „Лов на съкровища“ в София с четири тайни локации поднесе големите награди – по два двупосочни билета за различни дестинации от мрежата на Wizz Air.

„20 години в България са доказателство, че Wizz Air е предпочитаният избор за милиони пътници – не само заради достъпните ни цени, но и заради възможността да свързваме хората с местата и преживяванията, които обичат. С игрите „Wizz Quiz“ и „Лов на съкровища“ искахме да отпразнуваме нашите постижения заедно с тях, по забавен и различен начин. Успешните резултати ни показаха, че пътуването за българите е емоция, връзка с близките и шанс да откриват нови хоризонти. А нашата роля е да продължим да правим тези пътувания все по-лесни, достъпни и вдъхновяващи“, сподели Даяна Георгиева, посланик на Wizz Air за България.