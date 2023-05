Blankа пусна нов ремикс към сингъла си “Solo” на скандинавския продуцентски проект SMYLES.

Ремиксът добавя ново лятно EDM звучене на вече изключително популярния трак “Solo”, с който Blanka ще представи Полша на тазгодишния конкурс за песен на Евровизия.

SMYLES вече е направил ремикса на няколко световни хита като "Flowers“ на Miley Cyrus, "Viva La Vida“

от Coldplay, "All That She Wants“ от Ace of Base и "Baker Street“ от Gerry Rafferty. "SOLO“ достигна #1 в Топ 50 на Spotify в Литва миналата седмица.

Песента все още е в класациите на Spotify Viral в Полша, Литва, Норвегия, Исландия и в Топ 50 на радиокласаци

ите в Литва, Чехия и Грузия. До момента е събрала 31 милиона стриймвания във всички платформи, почти 15 000 глобални радио ротации с видима аудитория от близо 600 милиона.