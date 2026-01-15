BLACKPINK издават мини албум

BLACKPINK обявиха чисто нов мини албум.
Проектът „Deadline“ ще отбележи третото EP на K-pop групата, след „Square Up“ от 2018 г. и „Kill This Love“ от 2019 г.
Вторият им и най-скорошен пълнометражен албум, „Born Pink“, излезе през 2022 г.
„Deadline“ ще бъде издаден в петък, 27 февруари, чрез YG Entertainment.
Колекцията споделя името си с текущото световно турне на BLACKPINK по стадионите, което трябва да приключи по-късно този месец в Хонконг.
Според Consequence, „Deadline“ ще включва най-новия сингъл на групата „Jump“.
„Интензивната, пристрастяваща“ песен беше издадена миналия юли, отбелязвайки първия нов материал на BLACKPINK от три години.
Групата загатна за предстоящия мини албум, като сподели промоционален клип онлайн.