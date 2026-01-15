BLACKPINK издават мини албум

BLACKPINK обявиха чисто нов мини албум.

Проектът „Deadline“ ще отбележи третото EP на K-pop групата, след „Square Up“ от 2018 г. и „Kill This Love“ от 2019 г.

Вторият им и най-скорошен пълнометражен албум, „Born Pink“, излезе през 2022 г.

„Deadline“ ще бъде издаден в петък, 27 февруари, чрез YG Entertainment.

Колекцията споделя името си с текущото световно турне на BLACKPINK по стадионите, което трябва да приключи по-късно този месец в Хонконг.

Според Consequence, „Deadline“ ще включва най-новия сингъл на групата „Jump“.

„Интензивната, пристрастяваща“ песен беше издадена миналия юли, отбелязвайки първия нов материал на BLACKPINK от три години.

Снимка: GettyIages / Dimitrios Kambouris

Групата загатна за предстоящия мини албум, като сподели промоционален клип онлайн.