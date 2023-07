Billie Eilish обяви песен за филма "Barbie"

Billie Eilish се присъединява към света на Barbie!

Поп звездата разкри, че е най-новият изпълнител, който ще представи песен за саундтрака на дългоочаквания филм “Barbie”.

В четвъртък (6 юли) Eilish сподели новината за предстоящия трак с пост в Instagram, който гласеше:

"Направихме тази песен за Barbie и тя означава целия свят за мен. Филмът ще промени живота ви и се надявам, че песента също ще го направи. Пригответе се да се разплачете".

Новото парче, озаглавено "What Was I Made For", излиза на 13-ти юли и включва участието на честия сътрудник на Eilish - нейния по-голям брат и признат музикант FINNEAS.

Изпълнителен продуцент на саундтрака на ”Barbie“ е носителят на Оскар за авторска музика и продуцент Mark Ronson, а в него ще бъдат включени песни на някои от най-големите звезди на съвременния поп като Lizzo, Fifty Fifty, Kali, Gayle, Khalid, Haim и Ava Max. От Barbie: The Album вече бяха издадени множество сингли, включително два, които достигнаха до Billboard Hot 100.

"What Was I Made For" е втората песен на Eilish за 2023 годината. През май изпълнителката на "Bad Guy" качи своя кавър на "Hotline Bling" на Drake от 2018 г. във всички стрийминг платформи. Новият и трак за Barbie също така продължава изявите на Eilish в областта на киното. През 2020 г. тя пусна "No Time to Die", спечелилата Оскар песен към едноименния филм за James Bond. Две години по-късно Billie и FINNEAS написаха три оригинални произведения за саундтрака на филма "Turning Red", включително "Nobody Like U", която достигна № 49 в Hot 100.