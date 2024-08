Били Айлиш, Снуп Дог и Red Hot Chili Peppers закриват Олимпиадата?

Само два дни ни делят от финала на Олимпийските игри в Париж.

Световните медии съобщиха, че те ще завършат със суперимена от музиката в Америка.

Според ексклузивен репортаж на Variety, церемонията по закриването на 11 август ще включва изпълнения на трима от най-влиятелните изпълнители на Лос Анджелис: Били Айлиш, Снуп Дог и Red Hot Chili Peppers, всеки от които ще представи различни аспекти на богатото културно наследство на града.

Според изданието, артистите ще пеят на живо от Лос Анджелис, в комбинация и с предварително направени записи, като това ще е своеобразното предаване на следващите олимпийски игри, които ще се състоят през 2028 в Лос Анджелис.

52-годишният рапър Снуп Дог, носеше олимпийския огън, също така завладя публиката като праймтайм кореспондент на Ен Би Си. По време на игрите той плува с Майкъл Фелпс, беше видян да танцува с гимнастичките Симон Байлс и Джордан Чайлс, както и поддържаше Кейлъб Дресел заедно със съпругата и сина на плувеца. Така че той се превърна в своеобразен посланик на Америка на Олимпиадата в Париж.

От друга страна изборът на Били Айлиш вероятно се дължи на страхотните й успехи в музиката и влиянието й сред младите в поп културата. Нейният дебютен албум, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, не само оглави Billboard 200, но също така я направи най-младият изпълнител, който превзе и четирите основни категории на наградите Грами за една година.

Музикалната звездна редица се допълва от Red Hot Chili Peppers – група, създадена в Лос Анджелис през 1983 г., която е движеща сила на музикалния живот на града от десетилетия. Групата има дълга история на успех в класациите на Billboard, като албуми като Blood Sugar Sex Magik и Californication доминират в Billboard 200. Техните хитови сингли „Under the Bridge“ и „Scar Tissue“ също са на челни позици в Billboard Hot 100.

Но не само звезди от музиката ще привличат погледите. Според Ти Ем Зи, Том Круз е възможно да да изпълни каскада, която съперничи на най-известните му филмови сцени. Съобщава се, че Круз ще се качи от върха на Стад дьо Франс, стискайки олимпийския флаг, последван от предварително записан сегмент, показващ го как скача с парашут върху емблематичния знак на Холивуд.

Закриването на Олимпийските игри в Париж е на 11 август.