Billie Eilish издаде трети студиен албум

Третият студиен албум на Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft, е точно такъв, какъвто подсказва заглавието му.

Включващ 10 оригинални и различни по жанр парчета, записът пътува през огромен и експанзивен аудиопейзаж, потапяйки слушателите в пълния спектър от емоции. Истинска кинематографична, разнообразна и цялостна творба, която Eilish смята за „семейство от песни“ и предназначена да бъде слушана от началото до края. Както и при предишните си проекти - When We All Fall Asleep Where Do We Go от 2019 г. и Happier Than Ever от 2021 г., Eilish създава Hit Me Hard And Soft с нейния брат и дългогодишен сътрудник Finneas. Eilish се завръща към по-мрачния, театрален тон на дебютния си албум, но с новооткрита увереност и майсторство, които гледат към нови звукови хоризонти. В него има изненадващи среди, в които никога преди не сме чували Eilish - струнен квартет, поп-рок от 80-те, електроника от епохата на „indie sleaze“ и клубна атмосфера от края на 90-те.

„Имам чувството, че този албум съм аз“, казва Eilish пред Rolling Stone за корицата си от май 2024 г. „Целият този процес се усещаше така, сякаш се връщам към момичето, което бях. Скърбях за нея", добави тя. „Търсех я във всичко и сякаш тя беше претопена от света и медиите. Не си спомням кога си отиде. В този албум има идеи, които са отпреди пет години, има минало, което много ми харесва“.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Hit Me Hard And Soft предлага доказателство, че сред редиците на поп звездите, Billie Eilish остава интересно отклонение от жанра. Изданието следва две срещи за безплатно слушане на албума в Ню Йорк и Лос Анджелис, на които бяха запълнени всички 16 000 места в Barclay Center в Бруклин и 13 500 места в Kia Forum в Лос Анджелис. Фенове излязоха и в AMC Theaters в Северна Америка, където имаха възможност да отпразнуват албума и да го чуят от начало до край преди официалната му премиера.

Албумът е наличен от днес във всички дигитални платформи и в рамките на непрекъснатите усилия за намаляване на отпадъците и борба с климатичните промени, всички физически формати са изработени от 100% рециклируеми материали. По-рано този месец Billie Eilish обяви турнето си Hit Me Hard And Soft: Tthe Tour, продуцирано от Live Nation. Eilish ще започне северноамериканската част от турнето си през септември, която ще продължи до края на декември 2024 г. През февруари Billie ще посрещне публиката на Австралия, с след това и феновете си в Европа, Великобритания и Ирландия.

Може да намерите албума в различни формати в онлайн магазина на MusicMall.bg