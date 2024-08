Charli XCX издаде ремикс на свои хит

Точно на рождения си ден британската певица Charli XCX разкри нова версия на хита си "Guess".

В ремикса взема участие американската музикална звезда Billie Eilish. Режисираният от Aidan Zamiri видеоклип към песента показва двете певици да пресъздават част от текста: „You wanna guess the color of my underwear“ (Искаш да предположиш цвета на бельото ми), като се катерят по планина от бельо, а Eilish кара булдозер, превозващ много пране.

"Guess" е част от шестия студиен албум на 32-годишната Charlotte Emma Aitchison, както е рожденото име на Charli. Музикалната колекция Brat излезе на 7 юни 2024 г.

Англичанката загатна за ремикса по-рано тази седмица, като публикува снимка, на която стои с гост-изпълнителя, изрязвайки лицата им. Въпреки че не беше посочено име, феновете бързо заключиха, че мистериозният музикант е Eilish, защото по време на ивнервю, публикувано преди седмици, певицата е носела същите пръстени като на снимката.

Finneas, братът на Billie, потвърди участието си в песента, публикувайки повторно видеотийзър от Charli в Instagram и написа: „Това беше твърде забавно за правене“. Феновете отбелязаха, че Eilish и Finneas потенциално намекват за сътрудничество с Charli по време на скорошно интервю със Zane Lowe, като Eilish заявява, че за първи път работи с друг артист от много години.